Школа выживания: на пользу ли русским детям образование на эстонском языке?

Почему же языковое погружение все равно не дает такого высокого результата изучения языка на уровень B1, как непосредственное обучение в эстонской среде? Директор Паэской гимназии, где классы языкового погружения существуют с 2003 года, Изабелла Рийтсаар объясняет, что погружение – это не эффектный проект, это очень кропотливая и осознанная работа.

Паэская гимназия. Фото иллюстративное. ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

«Причем работа хорошо управляемая и отслеживаемая. И даже в этом случае могут быть сбои, – говорит директор Рийтсаар. – У нас достаточно историй, когда дети учились в погружении, а затем переходили в эстонские школы и там учились очень успешно, участвовали в олимпиадах. Далеко за примером ходить не надо: в этом году у нашей школы проект с основной школой Хаабнеэме и не только по обмену учениками, но и по обмену учителями. Нашим детям очень понравилось в партнерской школе, кто-то даже попросил продлить срок пребывания».

Комментируя результаты экзаменов по эстонскому языку в основных школах, директор Рийтсаар подчеркивает, что в разных школах дела обстоят по-разному.

«В нашей школе со сдачей экзаменов в классе погружения все обстоит более чем благополучно. В прошлом году средний балл позднего погружения составил 93,5; раннего 95,5. Так что здесь нельзя делать однозначных выводов, но у каждого может быть свое мнение. Всегда существуют объективные и субъективные причины», – объясняет директор Паэской гимназии.

Лучшие в Европе – ученики эстонских школ, а не русских

Согласно исследованию учебных навыков ОЭСР PISA 2018, навыки учащихся эстонских основных школ абсолютно лучшие в Европе. Однако результаты учеников школ с русским языком обучения стабильно ниже, чем учеников школ с эстонским языком обучения. К примеру, разница в результатах заданий по чтению довольно большая и даже с годами растет.

Результаты заданий по чтению согласно полу ученика и языку обучения за 2012, 2015 и 2018 годы. ФОТО: hm.ee

Заметим, что и результаты учащихся на русском языке год от года улучшаются и держатся на уровне выше среднего.

У каких учеников оценки выше?

И хотя Министерство образования и науки собирает разную статистику, проследить образовательный путь каждого ребенка в основной школе с учетом всех факторов, которые могут повлиять на его успеваемость, опираясь только на статистику, не представляется возможным, отмечает советник отдела по связям с общественностью министерства Елена Земскова.

Что касается оценок, то, согласно статистическим данным министерства, выпускник основной школы, родной язык которого - не эстонский и который учился по программе языкового погружения, получает немного более высокие оценки, нежели тот же ученик в школе с эстонским языком обучения. Разница совсем небольшая. И там, и там средняя оценка учеников — четверка.

Таблица показывает среднюю оценку аттестата иноязычных выпускников основной школы, учащихся по программе языкового погружения в сравнении с учащимися школ с эстонским языком обучения. ФОТО: Haridus- ja teadusministeerium

Таблица показывает среднюю оценку аттестата иноязычных выпускников основной школы, учащихся по программе языкового погружения в сравнении с учащимися школ с эстонским языком обучения.

Будущее эстоноязычных и русскоязычных детей

В 2019 году 97,8% выпускников основной школы с эстонским языком обучения сразу же продолжили обучение, т. е. пошли учиться в гимназию или профессиональное училище. Выпускники школ по программе языкового погружения — 95,7%. Выпускники школ с русским языком обучения чуть меньше — 95,5%.

Если же мы рассмотрим детей, чей родной язык не является эстонским, но при этом они учатся в школе с эстонским языком обучения, то 97,2% таких детей продолжают обучение, что может свидетельствовать о том, что, по сравнению с русскоязычными детьми из русских школ, они чувствуют себя более уверенными для дальнейшего получения образования на эстонском языке.

Проведенное Министерством науки и образования в 2018 году исследование показывает, что по сравнению с эстоноязычными выпускниками гимназий, русскоязычные выпускники меньше стремятся получить более высокий уровень образования, и одна из причин — знание госязыка.

С 2006 по 2017 годы только 13% выпускников гимназий, чей родной язык эстонский, не стали продолжать обучение в профессиональных училищах или университетах. В то время как среди выпускников, чей родной язык русский, учиться дальше не пошли 19%.

Статистика показывает, что в среднем русскоязычные молодые люди, получившие в Эстонии среднее образование больше уезжают учиться в высшие учебные заведения ЕС, нежели эстоноязычные выпускники.