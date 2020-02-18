Вт, 18.02.2020
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Фото ⟩ В Риге задержан педофил-рецидивист

ФОТО: Госполиция

Госполиция Латвии задержала ранее судимого мужчину по подозрению в совершении развратных действий по отношению к малолетнему ребенку. Об этом сообщает представитель Госполиции Анце Розите.

Уточняется, что подозреваемый 1976 года рождения был задержан 15 февраля в Риге. У полиции есть основания считать, что от деяний задержанного могли пострадать и другие несовершеннолетние.

ФОТО: Госполиция

Информацию о возможном склонении несовершеннолетнего лица к развратным действиям полиция получила в минувшую пятницу, 14 февраля. Сообщалось, что в одном из лифтов в Кенгарагсе некий мужчина вступил в вербальный контакт с несовершеннолетней, после чего обманным путем заманил ее на верхние этажи и пытался совершить действия сексуального характера.

В ходе ряда оперативных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого уже на следующее утро и доставить его в изолятор временного содержания.

Мужчина, ранее уже несколько раз судимый за совращение несовершеннолетних, признал свою вину в содеянном. 16 февраля он был помещен под арест.

Против мужчины начат уголовный процесс по ч. 4 ст. 160 Уголовного закона, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет и пробационный надзор на срок до пяти лет.

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