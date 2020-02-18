Жестокие погодные условия принесли Доротее Вирер еще один титул чемпионки мира

Чемпионат мира по биатлону продолжился женской индивидуально гонкой
Мазали сегодня в Антерсельве все. Лиза Витоцци, одна из лучших биатлонисток мира, промазала аж восемь раз, а в протоколе найдете только одну фамилию против которой стоял был круглый ноль в графе "промахи". Такие уж метео условия царили сегодня в итальянских Альпах. Кто-то обвинял потепление климата, кто-то просто ругал все на свете, но факт остается фактом - так называемый застрел сегодня был явлением обыденным. Снег, если уже брать полностью условия на трассе, был настолько зернист, что сервис-мастерам приходилось по десятку раз наносить и соскребать лыжные мази: уже в районе пяти утра первые члены сервис-бригад покидали отели и направлялись к своим рабочим местам.
Биатлон тем и прекрасен, что в любой гонке есть место неожиданности. Казалось бы: пробежал, пришел на рубеж - задержал дыхание, отстрелял и убежал, но вот Его величество Ветер сегодня спутал многие карты.
Кайса Мякяряйнен промахнулась пять раз, хотя стреляла довольно медленно. Тириль Экхофф - четыре выстрела мимо. И скорость тут не особо помогала - один промах равен минуте штрафного времени. Разве что родные трибуны гнали вперед - и пригнали же!
Доротея Вирер смгла в непростых условиях и с двумя промахами обойти Ванессу Хинц и завоевать свое четвертое золото мировых чемпионатов. Две секунды разделили спортсменок, а финишировавшая третьей Марта Ульсбю отстала на 16 секунд.
А кто же была та героиня, которая в непростых условиях показала стопроцентный результат на стрельбе? Это - Галина Вишневская из Казахстана. Однофамилица и тезка оперной дивы была сегодня совсем не самой быстрой, показав результат в шестом десятке, но именно безупречная стрельба вывела Вишневскую на "цветочное", восьмое место.
Лучшая из эстонских биатлонисток в сегодняшней гонке - Йоханна Талихярм, ставшая 52-й. Регина Оя - 66-я, Туули Тоомингас - 74-я.