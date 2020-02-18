Британский банк HSBC сократит 35 тысяч рабочих мест на фоне сообщений о падении прибыли за 2019 год на треть. Руководство намерено провести крупномасштабную реструктуризацию и сократить расходы на 4,5 млрд долларов к 2022 году, сообщает Би-би-си.
Как заявил временно исполняющий обязанности председателя совета директоров Ноэл Куинн, банк сократит число своих сотрудников с 235 тысяч до 200 тысяч в течение ближайших трех лет.
HSBC, большая часть прибыли которого приходится на азиатский финансовый сектор, сообщил, что годовая доналоговая прибыль составила 13,3 млрд долларов - в основном за счет списаний кредитов на сумму в 7,3 млрд долларов по инвестиционным и коммерческим банковским операциям на европейском рынке.
Тем не менее, сокращение 35 тысяч рабочих мест - то есть 15% всех сотрудников - это гораздо больше, чем ожидали аналитики, предсказывая сокращение около 10 тысяч человек.
Банк в настоящий момент оперирует в 50 странах - в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. В Британии, где находится его головной офис, в HSBC работает 40 тысяч человек.
Около 10 тысяч сотрудников работают в головном офисе, расположеннном в деловом районе Лондона Канэри-Уорф, еще 2 тысяч человек - в филиале в Бирмингеме.
Руководство банка заявило, что некоторые сокращения коснутся европейских и американских инвестиционных подразделений, однако где конкретно будут уволены сотрудники, сообщено не было