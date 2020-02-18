Фото ⟩ Суд не поверил объяснениям бездомного и приговорил его к тюрьме за поджог

Пярнуский уездный суд во вторник приговорил к реальному лишению свободы мужчину, который осенью прошлого года совершил поджог, послуживший причиной крупного пожара в центре города Пярну, пишет Pärnu Postimees.
Суд пришел к выводу, что вина 36-летнего Марко Теэ в поджоге доказана и приговорил его к лишению свободы сроком на три года. В ходе сокращенного производства суд сократил срок наказания на треть. Поскольку Теэ находится под стражей с 22 сентября прошлого года, ему останется отбыть в тюрьме один год, семь месяцев и четыре дня.
Теэ в зале суда сообщил, что поджог зданий в центре города Пярну и палатки, в которой спал человек, он совершил нечаянно.
В соответствии с обвинением, Марко Теэ 22 сентября вечером в центре Пярну поджег заброшенное двухэтажное деревянное здание, огонь с которого перебросился на три здания по соседству, в том числе, и на здание конференц-центра гостиницы St. Peterburg.
Вечером того же дня сотрудники полиции задержали Теэ, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.
В соответствии с обвинением, летом 2019 года Теэ поджег палатку, стоявшую в сосняке близ гостиницы Hedon в Пярну, в которой спал знакомый Марко, мужчина 50 лет. Мужчина сумел выбраться из горящей палатки, но получил ожоги.