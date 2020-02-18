Можно ли в Нарве строить дом для людей с психическими расстройствами? Опрос горожан вызвал жалобу канцлеру юстиции

Управа впервые проводит электронный опрос

По сообщению Нарвской городской управы, строительство дома будет финансироваться из европейских фондов. В доме будут жить 24 человека с особыми потребностями и будут работать несколько специалистов. Проект имеет несколько обязательных условий, главное из которых - дом должен располагаться в городской застройке, чтобы его жители не были изолированы от общества.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов создал в прошлом году рабочую группу из врачей и специалистов городского Департамента социальной помощи, которые встречались с министром социальных дел и посетили подобное учреждение в Таллинне. Затем Департамент архитектуры и городского планирования подобрал участки, на которых можно было бы расположить новое социальное учреждение. Вопрос, какой участок предпочесть, и вынесли в понедельник на голосование.

Управа впервые использовала для опроса среду volis.ee, в которой можно отдать свой голос, войдя по ID-карте или Mobiil-ID. Кроме того, на бумажном носителе можно проголосовать в Департаменте социальной помощи. Опрос продлится две недели и завершится 2 марта.

Результат голосования, судя по всему, не превратится автоматически в решение городских властей по этому вопросу. По словам Елены Васильевой, члена управы и директора Департамента социальной помощи, после завершения опроса рабочая группа проанализирует его результаты.

“Цель опроса - выяснить мнение жителей по данному вопросу, - сказала она. - Город должен принять решение, и мнение населения в этом вопросе очень важно для нас”.

Руководитель домов попечения: это дискриминация

Вопрос, на который предлагается ответить нарвитянам, сформулирован так:

“Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если да, то какое месторасположение бы вы выбрали?”

Председатель правления Hoolekandeteenused Маарьо Мяндмаа назвал такую постановку вопроса дискриминацией по отношению к людям с особыми потребностями, которая является неконституционной.

“Конституция Эстонии гласит, что никто не должен подвергаться дискриминации из-за своих особых потребностей, - заявил Маарьо Мяндмаа. - Сегодня мы сделали заявление по этому поводу как для канцлера юстиции, так и для уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения.

По оценкам, у 4% населения Эстонии диагностирована какая-то особая психологическая потребность. По состоянию на 1 января в Нарве проживало 55 905 человек, это означает, что по статистике в Нарве может быть более 2000 человек с особыми потребностями”.

Участки, у которых соседей немного

Голосование продлится две недели, участвовать в нем могут все совершеннолетние жители города. Участников голосования просят выбрать, где они хотели бы видеть новое социальное учреждение:

вообще не хотели бы

на ул. Сепа, 18

около магазина Kaupmees на ул. Пушкина

рядом с углом улиц Пушкина и Раху

на ул. Тийги около карьера Кадастику

Интересно, что все предложенные управой варианты предполагают минимальное количество соседей. Если новое социальное учреждение появится на ул. Сепа, рядом с ним будут три двухэтажных дома и частный сектор.

Вокруг магазина Kaupmees на ул. Пушкина с одной стороны девятиэтажные дома, а с трех других - пустующие земли, окруженные частным сектором. Рядом находится также школа Паю и коттеджи детского дома.

На углу Пушкина и Раху расположены несколько многоквартирных домов, а также частные дома, садовое товарищество “Мебельщик” и гаражные товарищества. Неподалеку находится Дом попечения.

Последний участок вообще нельзя назвать находящимся в городской среде. В этом районе на улице Тийги за карьером Кадастику стоит большое заброшенное здание, в котором когда-то располагалось Нарвское энергетическое училище. “Постапокалиптические” фото и видео здания недавно появились на портале stena.ee. Рядом располагаются также несколько промышленных предприятий, пограничный кордон и пустующие участки, а до ближайших жилых домов частного сектора с улицы Тийги - около километра.