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  • Немецкие СМИ: к убийству грузинского гражданина в центре Берлина причастна ФСБ России
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Немецкие СМИ: к убийству грузинского гражданина в центре Берлина причастна ФСБ России

Picture taken on August 23, 2019 shows forensic experts of the police securing evidences at the site of a crime scene in Berlin's Moabit district, where a man was shot dead. - German police were investigating on August 25, 2019 the assassination-style killing in a Berlin park of a Georgian man who was reportedly a former special forces commando and Chechnya war veteran. Police have arrested a 49-year-old suspect from Russia's Chechnya republic over the murder of the man media identified only as Zelimkhan K, 41. The killer had approached his victim from behind, as he was on his way to a mosque, shot him twice and fled by bicycle in what one witness described as an "execution" style killing. (Photo by Christoph Soeder / dpa / AFP) / Germany OUT

ФОТО: CHRISTOPH SOEDER/AFP

Германский журнал "Шпигель" опубликовал данные расследования, согласно которым к убийству Зелимхана Хангошвили в центре Берлина прошедшим летом причастна российская ФСБ.

В расследовании также участвовали группа "Белингкэт" и журнал "Инсайдер". Его авторы утверждают, что ФСБ играла ключевую роль в организации нападения на Хангошвили, убитого двумя выстрелами из пистолета неким Вадимом Красиковым, схваченным на месте благодаря бдительности жителей немецкой столицы.

На основании биллинга его мобильного телефона было установлено, что до убийства он тесно общался с восемью сотрудниками управления «В» Центра специальных назначений ФСБ и неоднократно посещал его тренировочные базы. В течение недели непосредственно перед покушением, телефон киллера был зарегистрирован в Париже и Варшаве, и тогда данные по времени и месту соединений в нем были намеренно сфальсифицированы.

"Шпигель" сообщает, что в ближайшие недели Красикову будут предъявлены обвинения со стороны следователей Федеральной прокуратуры Германии, которая приступила к расследованию только в декабре прошлого года, когда появились веские подозрения о том, что к преступлению имеют отношение спецслужбы другого государства.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны, сообщает немецкое издание, и уехал из Грузии в Германию после того, как в 2015-м году на него было совершено покушение.

Ранее, пишет "Шпигель", Германия критиковала Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство в берлинском районе Моабит было совершено по заказу российских или чеченских властей.

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