Немецкие СМИ: к убийству грузинского гражданина в центре Берлина причастна ФСБ России

Германский журнал "Шпигель" опубликовал данные расследования, согласно которым к убийству Зелимхана Хангошвили в центре Берлина прошедшим летом причастна российская ФСБ.
В расследовании также участвовали группа "Белингкэт" и журнал "Инсайдер". Его авторы утверждают, что ФСБ играла ключевую роль в организации нападения на Хангошвили, убитого двумя выстрелами из пистолета неким Вадимом Красиковым, схваченным на месте благодаря бдительности жителей немецкой столицы.
На основании биллинга его мобильного телефона было установлено, что до убийства он тесно общался с восемью сотрудниками управления «В» Центра специальных назначений ФСБ и неоднократно посещал его тренировочные базы. В течение недели непосредственно перед покушением, телефон киллера был зарегистрирован в Париже и Варшаве, и тогда данные по времени и месту соединений в нем были намеренно сфальсифицированы.
"Шпигель" сообщает, что в ближайшие недели Красикову будут предъявлены обвинения со стороны следователей Федеральной прокуратуры Германии, которая приступила к расследованию только в декабре прошлого года, когда появились веские подозрения о том, что к преступлению имеют отношение спецслужбы другого государства.
Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны, сообщает немецкое издание, и уехал из Грузии в Германию после того, как в 2015-м году на него было совершено покушение.
Ранее, пишет "Шпигель", Германия критиковала Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство в берлинском районе Моабит было совершено по заказу российских или чеченских властей.