Новый закон должен возродить из пепла эстонское судоходство

Во вторник Рийгикогу принял закон, направленный на то, чтобы снова сделать эстонский флаг более привлекательным для торговых судов, расширить береговой сектор Эстонии и восстановить международную репутацию Эстонии как морской страны, пишет Postimees.
Закон уточняет специальный режим подоходного налога для мпредприятий сектора судоходства и приводит его в соответствие с правилами государственной помощи ЕС.
Специальный налоговый режим был создан в Рийгикогу принятым 13 февраля прошлого года законом, который устанавливал нулевую ставку подоходного налога на заработную плату экипажей торговых и пассажирских судов, осуществляющих международные рейсы за пределы Европейского Союза.
Основные условия особого налогового режима не меняются, но уточняются отдельные условия. Устанавливается четкое определение основных видов деятельности, вспомогательных видов деятельности и других видов деятельности, в отношении дохода с которых разрешается использование более благоприятного режима налогообложения на основании тоннажа.
Доход от вспомогательной деятельности подлежит уплате налога на тоннаж только при условии, что полученный доход не превышает 50 процентов от общего дохода от международной перевозки грузов или пассажиров.
Также законом установлены правило для ситуации, когда судно совершает рейсы как в Эстонии, так и за ее пределами. Если количество посещаемость эстонских портов составляет менее 50%, т.е. судно в основном занимается международными рейсами, режим тоннажа разрешен к применению.
В законе уточняется, что в случае концерна право льготы по налогу на тоннаж может использоваться не в отношении одной компании, а для всех входящих в концерн компаний.
Планируемая дата вступления в силу Закона - 1 июля 2020 года.