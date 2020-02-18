Министр Кару предлагает построить в Ида-Вирумаа водородный завод за 200 миллионов

Министр внешней торговли и инфотехнологий Каймар Кару предложил построить в Ида-Вирумаа завод по производству водорода, инвестиции в который предположительно составляют 200 млн евро.
Об этом сообщает ERR, отмечая, что так Кару ответил на призыв министра государственного управления Яака Ааба к министрам представили свои предложения по ускорению развития Ида-Вирумаа. Всего же предложения министра Кару касались строительства трех заводов с общей суммой инвестиций в 800 млн евро.
Кару пишет, что инвестиции в завод по производству водорода оцениваются в 200 млн евро, но этому надо добавить затраты на изучение применения водородных технологий и, впоследствии, на внедрение таких технологий, что откроет путь к созданию новых продуктов и услуг как в регионе, так и более широко в мире.
Пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс сказал, что предприятие готово поставлять водород в другие регионы и обсуждает с министерствами, как это можно осуществить.