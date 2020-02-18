Вт, 18.02.2020
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Гигант интернет-торговли Amazon вскоре может придти в Финляндию и Швецию

Amazon.comi postisaadetised.

ФОТО: BRIAN SNYDER/REUTERS

Финская газета Kauppalehti пишет, что гигант интернет-торговли Amazon в апреле объявит о своей экспансии в страны Северной Европы. Открытие местного сайта, по данным издания, ожидается осенью. 

Главный экономист Финской торговой палаты Яана Курьеноя сказала газете, что слухи о прибытии Amazon в скандинавские страны ходят уже давно, но теперь есть реальная причина полагать, что от разговоров перейдут к делу.

На самом деле Amazon должен был запустить сайт в Скандинавии еще в прошлом году. План, однако, потерпел неудачу из-за опасений в связи с Брекзитом, поскольку ожидалось, что товары будут поставляться из Великобритании.

Новая же идея заключается в импорте товаров из северной Германии, где недавно был построен крупный логистический центр. Расположенный всего в 50 километрах от датской границы, центр является стратегически удачным местом для поставок товаров.

У Amazon в общей сложности 500 миллионов продуктов, хотя обычно, когда компания только начинает работать в новом регионе, ассортимент продукции значительно меньше.

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