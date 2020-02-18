Гигант интернет-торговли Amazon вскоре может прийти в Финляндию и Швецию

Главный экономист Финской торговой палаты Яана Курьеноя сказала газете, что слухи о прибытии Amazon в скандинавские страны ходят уже давно, но теперь есть реальная причина полагать, что от разговоров перейдут к делу.

На самом деле Amazon должен был запустить сайт в Скандинавии еще в прошлом году. План, однако, потерпел неудачу из-за опасений в связи с Брекзитом, поскольку ожидалось, что товары будут поставляться из Великобритании.

Новая же идея заключается в импорте товаров из северной Германии, где недавно был построен крупный логистический центр. Расположенный всего в 50 километрах от датской границы, центр является стратегически удачным местом для поставок товаров.