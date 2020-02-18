Вт, 18.02.2020
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Очередной эстонский завод уходит в Польшу: будет сокращено около 50 работников

Töötukassa kontor.

ФОТО: Vladislav Musakko

Паевому товариществу Sereeter, вероятно, придется уволить 48 сотрудников своего заводе в Ляэнеранна Пярнуского уезда, поскольку концерн Orkla перемещает упаковку товаров для оказания первой помощи из Эстонии в Польшу, сообщает ERR.

Директор завода Кармен Лаев сказала, что решение не было принято руководством Sereeter, а было чисто стратегическим решением Orkla. 

«Поскольку мы упаковываем товары первой помощи здесь уже 23 года, а теперь они решили перевести упаковку в Польшу, мы просто вынуждены под влиянием обстоятельств сократить этих людей, потому что нам больше нечего им предложить», - объяснила Лаев.

Если не удастся найти нового крупного клиента, 16 человек будут уволены с 31 мая, а остальные - с 30 сентября. Компания также проинформировала о ситуации Кассу по безработице, и директор завода заверила, что они  прилагают все усилия, чтобы найти новых клиентов.

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