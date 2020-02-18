Вт, 18.02.2020
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Россия временно закрывает границу для граждан Китая

В Китае за истекшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек.

ФОТО: Koji Sasahara/AP

С полуночи четверга будет временно запрещен въезд в Россию гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями.

Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, российские власти временно не будут принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд рабочих из КНР, а также разрешения на привлечение иностранных работников.

В сообщении аппарата вице-премьера указывается, что соответствующие решения оперативного штаба приняты "в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР".

По состоянию на 18 февраля число зараженных по всему миру превысило 73,4 тысячи человек, умерли 1873, выздоровели более 12,5 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.

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