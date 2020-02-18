Таллиннский семейный врач отказывался выписывать пациентам контрацептивы по религиозным убеждениям

Молодой семейный врач, работавший в Таллинне, был вынужден покинуть свое рабочее место, так как из-за своих религиозных убеждений не продлевал рецепты на противозачаточные средства, сообщает Rus.ERR.
В Таллиннском муниципальном центре семейных врачей о связанных с религиозными убеждениями поступках врача-католика узнали спустя несколько недель после принятия его на работу, когда он отказался выписать повторные рецепты на контрацептивы нескольким пациентам.
Руководитель Таллиннского муниципального центра семейных врачей Моника Хауканымм недоумевает, почему врач при приеме на работу сразу не сообщил о своих убеждениях.
Профессор Тартуского университета, занимающегося подготовкой семейных врачей, Рут Калда в свою очередь отметила, что у врача есть право на свое мировоззрение, но оно не должно быть основанием при назначении лечения, так как в медицине на первом месте стоят права пациента.
В Департаменте здоровья не смогли сказать, насколько серьезными были проблемы со здоровьем у пациентов отстраненного от работы врача, конкретные жалобы еще только рассматриваются.