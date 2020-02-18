Конкуренты сети Rimi не собираются вводить плату за тонкие пакетики

Сеть магазинов Rimi сообщила во вторник, что отменила бесплатную раздачу тонких пластиковых пакетов в своих торговых залах с целью снижения загрязненности окружающей среды: теперь эти пакеты продаются по 5 центов. Вместе с тем, остальные торговые сети пока вводить такое новшество не спешат.
Пресс-секретарь сети Соор Мартин Мийдо сказал, что не сами пакеты представляют собой проблему, а их дальнейшее использование и утилизация. По его словам, сеть Соор за последние годы предприняла ряд шагов для сокращения использования таких пакетов и поиска альтернативных решений. Однако вводить наценку за использование пакетов сеть Соор пока не собирается, а продолжит обращать внимание покупателей на бережное отношение к окружающей среде.
Например, Соор убрал пакеты от касс еще за год до того, как такое требование было введено в Эстонии на законодательном уровне. Кроме того, цены на бумажные пакеты в Соор были снижены.
«Введение наценки на тонкие пакеты сократит их использование, а также прибавит хозяевам прибыль, но важно отметить, что корень проблемы не в пакете. Процесс производства тонких пакетов влияет на окружающую среду меньше, чем производство бумажных пакетов, кроме того, основное внимание обращается только на разницу процессе утилизации пакетов из пленки и из бумаги», - пояснил Мийдо BNS.
По словам Мийдо, надо учесть еще и то, что определенные продукты по гигиеническим соображениям невозможно уложить в сетчатую упаковку. «Например, немытый картофель или морковь перепачкают и тележку в торговом зале, и ленту для товара в кассе. Учитывая стоимость неупакованного картофеля, введение наценки на пленочные пакеты повысит общую стоимость продукта на 15%», - отметил Мийдо.
Сеть магазинов Selver предлагает своим клиентам альтернативу — при желании укладывать фрукты и овощи в отдельно купленный биоразлагающийся пакет. «Введение наценки на обычные пленочные пакеты Selver не планирует», - сообщил BNS пресс-секретарь торговой сети Риво Вески.
Не собирается вводить наценку на пакетики из тонкой пленки и Prisma. "Prisma предлагает своим клиентам возможность выбора — наряду с обычными пакетиками, в отделах фруктов и овощей можно использовать биоразлагающиеся пакетики, а в магазинах сети в Рокка аль Маре и в Старом городе есть еще и третья возможность — использовать бумажные пакетики. Каждый может сделать свой выбор, при этом все пакетики в Prisma бесплатные», - сообщила пресс-секретарь торговой сети Пирет Ланкотс.