Пекинский автосалон отложили из-за вспышки коронавируса

Организаторы Пекинского автосалона, который должен был пройти с 21 по 30 апреля, приняли решение отложить мероприятие из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщает издание Automotive News. Новые сроки проведения автосалона пока не называются.
Мотор-шоу в Пекине является одной из самых масштабных выставок в стране с крупнейшим автомобильным рынком в мире. Помимо местных компаний, в автосалоне регулярно принимают участие ведущие мировые автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW и Ford.
Ранее работу своих предприятий в Китае из-за коронавируса остановили компании Tesla, Ford, PSA Group, Nissan и Honda, а компания Hyundai была вынуждена приостановить выпуск машин в Южной Корее из-за проблем с поставками комплектующих.
На прошлой неделе стало известно, что из-за вспышки коронавируса в Китае на неопределенный срок перенесен этап "Формулы-1" в Шанхае, который должен был пройти 17-19 апреля. Организаторы допустили, что гонка может состояться в течение 2020 года, если распространение вируса будет остановлено.
По последним данным, в мире зарегистрировано почти 72 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, свыше 70 тысяч из них приходится на Китай. От заболевания умерло 1775 человек, а излечилось 11,4 тысяч пациентов.