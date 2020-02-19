Раймонд Кальюлайд: заносчивый тон в общении с Китаем наносит вред внешней политике Эстонии

Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам и депутатской группы по парламентским связям с Китаем Раймонд Кальюлайд считает, что тон Эстонии при общении с Китаем и другими странами должен быть конструктивным и спокойным, а не заносчивым и отталкивающим.
Об этом сообщила пресс-служба Социал-демократической партии со ссылкой на комментарий Раймонда Кальюлайда.
«Усиление влияния КНР является достаточно естественным, учитывая стремительный рост экономики Китая. Я еще не встречал в мире ни одного государства, которое хотело бы иметь меньше влияния и меньше возможностей для защиты своих интересов. Конечно же, КНР хочет увеличить свое влияние», – отметил он.
По словам социал-демократа Кальюлайда, у Эстонии и Китая хорошие отношения, и это важно для нашей страны. «Безусловно, все мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и в первую очередь – в экономической сфере. Так что правительство Эстонии должно умело разъяснять и обосновывать позиции нашей страны, иначе одно недоразумение может перерасти в стойкое напряжение в наших двухсторонних отношениях», – подчеркнул он.
«Если мы сумеем сохранить диалог и открыто объяснять наши сегодняшние и будущие решения, то это позволит обеспечить взаимное доверие даже при различных точках зрения. К этому должно быть готово и Министерство иностранных дел», – сказал политик.
По его словам, сейчас говорится и об угрозе со стороны Китая. «На мой взгляд, для Запада значительно большую опасность представляют популистские правительства, трансатлантический кризис и всё остальное, что ставит под удар единство Запада. Опасностью является наша слабость, а не сила других», – считает Раймонд Кальюлайд.
Посольство Китая в Эстонии 14 февраля сделало заявление, в котором оно подвергло критике касающуюся Китая часть ежегодного отчета Департамента внешней разведки и потребовало исправить утверждения, назвав их ложными.
В опубликованном 12 февраля ежегоднике департамента Китай был включен в список источников возможных угроз безопасности. По оценке ведомства, Китай хочет изменить мировой порядок в своих интересах и может использовать китайские инвестиции и создание технологической зависимости в политических целях, что является растущей угрозой для Эстонии.