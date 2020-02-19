Ср, 19.02.2020
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  • Коробейник: исследования на месте гибели парома "Эстония" возможны лишь с согласия Швеции и Финляндии

Коробейник: исследования на месте гибели парома "Эстония" возможны лишь с согласия Швеции и Финляндии

Паром "Эстония".

ФОТО: Ly Menov

Правовая комиссия Рийгикогу на основании поданной в парламент петиции в понедельник приняла решение делегировать правительству право для проведения переговоров с Финляндией и Швецией о возможном подъеме или исследовании затонувшего в Балтийском море парома «Эстония», пишет Rus.ERR.

Напомним, что под петицией о подъеме останков судна, иницииатором которой выступил общественный деятель Хандо Тынумаа, на портале rahvaalgatus.ee было собрано почти 1100 подписей.

По словам члена правовой комиссии, депутата-центриста Андрея Коробейника, сейчас все зависит от того, какой ответ поступит из Хельсинки и Стокгольма.

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