Сюрприз: на рынке недвижимости Таллинна есть кое-что еще хуже, чем хрущевка

Как показал проведенный LVM Kinnisvara анализ рынка недвижимости в Таллинне, при продаже квартир в домах, построенных в 1980-е годы, неизбежны финансовые потери в размере более 400 евро с каждого квадратного метра.
«Качество строительных работ советского времени и так не впечатляет, но строители панельных домов 80-х годов перещеголяли самые низкие стандарты, - объяснил ситуацию член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Даже тесные хрущевки и квартиры 70-х годов с плохой планировкой ценятся покупателями выше».
Приблизительно в 1300 активных объявлениях о продаже средняя цена квадратного метра бывшей в употреблении квартиры в Таллинне равна 2105 евро, но средняя цена за квадратный метр квартир, построенных в 1980-х годах, ограничена 1670 евро.
«Существует только один фактор, поддерживающий цену на хрущевки и квартиры в панельном доме - расположение в центре города, - подчеркнул Саксинг. - Одно-двухкомнатные квартиры в домах не выше четырех этажей находятся в чуть лучшем положении. Средняя цена квадратного метра квартир в Хааберсти, а также в одноподъездных домах-башнях и в квартирах из трех и более комнат ниже средних показателей».
Хотя на таллиннском рынке квартир есть жилые помещения, датированные еще XIV веком, наиболее активная торговля ведется квартирами в домах, построенных в последние 120 лет. «Наиболее дорогими на вторичном рынке являются квартиры в домах, построенных в 1900-х и 2010-х годах, - уточнил Саксинг. - Для обоих категорий средняя цена квадратного метра составляет около 2800 евро».