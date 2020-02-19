Сюрприз: на рынке недвижимости Таллинна есть кое-что еще хуже, чем хрущевка

«Качество строительных работ советского времени и так не впечатляет, но строители панельных домов 80-х годов перещеголяли самые низкие стандарты, - объяснил ситуацию член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Даже тесные хрущевки и квартиры 70-х годов с плохой планировкой ценятся покупателями выше».

Приблизительно в 1300 активных объявлениях о продаже средняя цена квадратного метра бывшей в употреблении квартиры в Таллинне равна 2105 евро, но средняя цена за квадратный метр квартир, построенных в 1980-х годах, ограничена 1670 евро.

«Существует только один фактор, поддерживающий цену на хрущевки и квартиры в панельном доме - расположение в центре города, - подчеркнул Саксинг. - Одно-двухкомнатные квартиры в домах не выше четырех этажей находятся в чуть лучшем положении. Средняя цена квадратного метра квартир в Хааберсти, а также в одноподъездных домах-башнях и в квартирах из трех и более комнат ниже средних показателей».