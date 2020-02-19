Государство попытается создать в Ида-Вирумаа маленький Голливуд

В ближайшие годы в Ида-Вирумаа могут построить киностудию площадью один гектар и стоимостью около 20 миллионов евро с целью привлечь в регион больше международных кинодеятелей и таким образом стимулировать местное предпринимательство, пишет "Северное побережье".
Строительство киностудии - одно из предложений министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару по развитию предпринимательства в Ида-Вирумаа, которые он приводит в письме, отправленном на этой неделе министру государственного управления Яаку Аабу.
20 миллионов евро
Кару констатирует, что строительство киностудии для действующего уже несколько лет Вируского кинофонда предложит создателям фильмов условия для работы в помещении. "Киностудия поможет привести в уезд больше кинодеятелей и создаст рынок для поставщиков услуг", - отметил Кару, уточнив, что площадь студии, по первоначальным оценкам, составит не менее 10000 квадратных метров, то есть один гектар, и ее строительство обойдется в 20 миллионов евро. К этой сумме добавятся административные расходы.
В том же письме Кару упоминает, что активный интерес проявляют не только к съемочным локациям, но и к возможностям постпроизводства фильмов, и Ида-Вируский центр предпринимательства планирует заняться развитием этой темы. "Потенциальные рабочие места, связанные с компьютерами, в том числе, например, для обладающих соответствующими навыками пожилых людей можно рассматривать как часть так называемой серебряной экономики", - пишет он.
Каймар Кару также упоминает о готовности Ида-Вирумааского центра профобразования в соответствии с потребностями кинофонда открыть киноведческое направление для малых предпринимателей, чтобы они знали, как и что предлагать и продавать кинодеятелям в качестве услуг.
Меньший масштаб не имеет особого смысла
Координатор работающего под эгидой Ида-Вируского центра предпринимательства Вируского кинофонда Пийа Тамм, которая также возглавляет Йыхвиский концертный дом, сказала, что если браться за строительство киностудии, то создавать ее на площади меньше одного гектара неразумно. "Это в случае, если мы действительно хотим добиться ощутимого прорыва в этой области в Ида-Вирумаа", - констатировала она.
Тамм добавила, что в Ида-Вирумаа много интересных природных и промышленных съемочных локаций для кинодеятелей, но нужен и павильон. "Тогда съемочные группы оставались бы здесь дольше. Если сейчас основной активный съемочный период приходится на лето, то при наличии павильона работа могла бы вестись круглый год", - сказала она.
Peeter Lilleväli
ПИЙА ТАММ:
Мы на самом деле еще не очень хорошо осознаем, насколько мощной отраслью экономики является киноиндустрия и насколько позитивно она влияет на местное предпринимательство.
Созданный в 2013 году при участии четырех волостей Ида-Вирумаа и НКО Eesti digikeskus Вируский кинофонд поддержал создание десятков фильмов, которые полностью или частично сняты в Ида-Вирумаа. Возможности фонда расширились с прошлого года, когда его деятельность начало поддерживать также государство, выделив через ида-вирускую программу чуть более 200000 евро. В прошлом году, например, профинансировали на сумму 80000 евро производимый ТОО Taska Film игровой фильм O2, который снимали в Ида-Вирумаа в Нарве, Тойла и деревне Молдова. Однако самой известной работой, которую фонд поддержал суммой в 4000 с лишним евро, является снятый в Нарве видеоклип на песню nublu & gameboy tetris - für Oksana.
"Увеличение объема фонда уже привело в регион гораздо больше кинодеятелей, чем прежде, - сказала Тамм. - В то же время практически все спрашивают, можем ли мы предложить для съемок помещения с высотой потолков 11-15 метров и возможности сделать здесь больше и оставаться на месте дольше".
Пийа Тамм понимает, что создание качественной съемочной студии - это долгосрочный процесс, в котором параллельно с планированием, строительством и оборудованием студии должно идти обучение местных жителей, чтобы они смогли предлагать необходимые съемочным группам услуги. "Придется порядком вложиться и в маркетинг, поскольку в Европе конкуренция между местами, которые хотят заполучить кинодеятелей, очень сильная. Мы на самом деле еще не очень хорошо осознаем, насколько мощной отраслью экономики является киноиндустрия и насколько позитивно она влияет на местное предпринимательство", - отметила она.
Вместе с тем Тамм считает, что строительство киностудии разнообразит экономику Ида-Вирумаа, создаст новые, хорошо оплачиваемые рабочие места будущего, которые были бы интересны также молодым людям и удерживали бы их здесь.
По словам Пийи Тамм, в качестве одного из возможных мест размещения киностудии рассматривается район "Кренгольма" в Нарве. "Там есть необходимая для создания фильмов обособленность и инфраструктура", - сказала она.
Строительство киностудии в Ида-Вирумаа пока находится на уровне идеи. Поддержит ли правительство ее реализацию на самом деле, должно выясниться на проходящем весной обсуждении стратегии государственного бюджета на ближайшие годы - впишут ли правительственные партии в нее эту трату в размере 20 миллионов евро или нет.