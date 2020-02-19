Государство попытается создать в Ида-Вирумаа маленький Голливуд

Строительство киностудии - одно из предложений министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару по развитию предпринимательства в Ида-Вирумаа, которые он приводит в письме, отправленном на этой неделе министру государственного управления Яаку Аабу.

20 миллионов евро

Кару констатирует, что строительство киностудии для действующего уже несколько лет Вируского кинофонда предложит создателям фильмов условия для работы в помещении. "Киностудия поможет привести в уезд больше кинодеятелей и создаст рынок для поставщиков услуг", - отметил Кару, уточнив, что площадь студии, по первоначальным оценкам, составит не менее 10000 квадратных метров, то есть один гектар, и ее строительство обойдется в 20 миллионов евро. К этой сумме добавятся административные расходы.

В том же письме Кару упоминает, что активный интерес проявляют не только к съемочным локациям, но и к возможностям постпроизводства фильмов, и Ида-Вируский центр предпринимательства планирует заняться развитием этой темы. "Потенциальные рабочие места, связанные с компьютерами, в том числе, например, для обладающих соответствующими навыками пожилых людей можно рассматривать как часть так называемой серебряной экономики", - пишет он.

Каймар Кару также упоминает о готовности Ида-Вирумааского центра профобразования в соответствии с потребностями кинофонда открыть киноведческое направление для малых предпринимателей, чтобы они знали, как и что предлагать и продавать кинодеятелям в качестве услуг.

Меньший масштаб не имеет особого смысла

Координатор работающего под эгидой Ида-Вируского центра предпринимательства Вируского кинофонда Пийа Тамм, которая также возглавляет Йыхвиский концертный дом, сказала, что если браться за строительство киностудии, то создавать ее на площади меньше одного гектара неразумно. "Это в случае, если мы действительно хотим добиться ощутимого прорыва в этой области в Ида-Вирумаа", - констатировала она.

Тамм добавила, что в Ида-Вирумаа много интересных природных и промышленных съемочных локаций для кинодеятелей, но нужен и павильон. "Тогда съемочные группы оставались бы здесь дольше. Если сейчас основной активный съемочный период приходится на лето, то при наличии павильона работа могла бы вестись круглый год", - сказала она.

Peeter Lilleväli ПИЙА ТАММ: Мы на самом деле еще не очень хорошо осознаем, насколько мощной отраслью экономики является киноиндустрия и насколько позитивно она влияет на местное предпринимательство.