Кибермошенники выманили у эстонских предприятий 13 млн евро

По предварительным данным Министерства юстиции, в прошлом году около десяти эстонских предприятий стали жертвами кибермошенников, которые нанесли фирмам ущерб на сотни тысяч евро. Чаще всего злоумышленники взламывали почтовые ящики, изменяли банковские реквизиты или выставляли поддельные счета. Всего в 2019 году ущерб от деятельности кибермошенников составил 13,3 млн евро. Как предприятия, так и простые люди всегда имеют возможность предотвратить мошенничество, пишет Postimees.
Под преступлениями, совершенными для получения доступа к компьютерам и системам подразумевается хакерство, незаконное получение хранящихся на компьютере данных (например, с помощью вирусной программы), выманивание паролей, а также вмешательство в работу компьютерной системы. Примерно треть предприятий пострадали от действий подобных мошенников.
Чаще всего злоумышленникам удавалось обманным путем побудить жертву совершить банковский перевод. Для этого преступники основательно изучали сферу деятельности предприятия. В большинстве случаев мошенники получали от 10 000 до 100 000 евро. Иногда больше.
Руководитель аналитической служба Министерства юстиции Мари-Лийз Сеэт сообщила, что зачастую подобные преступления совершаются систематически.
Чаще всего мошенники выманивают деньги с помощью электронной почты. Речь идет о фишинг-мошенничествах (преступная деятельность интернет-мошенников, действующих под видом благонадежных компаний и юридических лиц, с целью незаконного получения секретной информации).
Иногда преступники могут взломать почтовый сервер компании и получить доступ к переписке. «Они получают доступ к почтовому ящику, чтобы изучить, с кем предприятие ведет переговоры. Бизнес-партнерам могут отправить измененное письмо», - сообщила Сеэт, а также добавила, что потенциальной жертве таким образом выставляют фиктивный счет.
В Департаменте государственных инфосистем (RIA) говорят, что подобные случаи бывают не так часто, поскольку требует основательной подготовки. В ведомстве отметили, что они сталкивались с ситуациями, когда казавшийся настоящим счет на самом деле был фиктивным. Мошенники меняли только номер счета. Поскольку в некоторых случаях при международных переводах достаточно указать только номер расчетного счета, то деньги уходят мошенникам.
В 2018 году эстонские предприятия, чьи почтовые серверы были взломаны, лишились как минимум 600 000 евро. В 2019 году сумма ущерба значительно сократилась. Известно, что в прошлом году самая большая полученная мошенниками сумма составила 112 000 евро. Но благодаря сотрудничеству с банками предприятию удалось вернуть деньги.
В случае другой популярной схемы мошенники получают доступ к почтовому ящику главы фирмы, с которого они впоследствии отправляют письмо с просьбой срочно оплатить счет. В случае, если бухгалтер не убедится в правильности указанных в счете данных, мошенники получат деньги.
Чаще всего добытые преступным путем деньги уходя за границу. Затем денежные средства переводят из одной страны в другую. А затем деньги снимают в банкомате.
По данным Бюро данных об отмывании денег, мошенничеству способствует и система банковских переводов, используемая некоторыми банками. Она позволяет совершать банковский перевод даже в том случае ,если номер счета и имя получателя не совпадают. По словам главы бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскара Гросса, предотвратить подобные ситуации довольно просто. Например, предприятие может установить порядок утверждения и оплаты счетов. «К примеру, если предприятие ведет деятельность в Финляндии, а номер счета немецкий, имеет смысл уточнить у этой фирмы, кто именно выставил счет», - советует Гросс.
При проверке контактных данных и банковских реквизитов Бюро данных об отмывании денег рекомендует предприятиям не ограничиваться перепиской по электронной почте, но и связываться с партнерами по телефону.