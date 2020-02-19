Кибермошенники выманили у эстонских предприятий 13 млн евро

Киберпреступления в 2019 году. ФОТО: Pm

Под преступлениями, совершенными для получения доступа к компьютерам и системам подразумевается хакерство, незаконное получение хранящихся на компьютере данных (например, с помощью вирусной программы), выманивание паролей, а также вмешательство в работу компьютерной системы. Примерно треть предприятий пострадали от действий подобных мошенников.

Чаще всего злоумышленникам удавалось обманным путем побудить жертву совершить банковский перевод. Для этого преступники основательно изучали сферу деятельности предприятия. В большинстве случаев мошенники получали от 10 000 до 100 000 евро. Иногда больше.

Руководитель аналитической служба Министерства юстиции Мари-Лийз Сеэт сообщила, что зачастую подобные преступления совершаются систематически.

Чаще всего мошенники выманивают деньги с помощью электронной почты. Речь идет о фишинг-мошенничествах (преступная деятельность интернет-мошенников, действующих под видом благонадежных компаний и юридических лиц, с целью незаконного получения секретной информации).

Иногда преступники могут взломать почтовый сервер компании и получить доступ к переписке. «Они получают доступ к почтовому ящику, чтобы изучить, с кем предприятие ведет переговоры. Бизнес-партнерам могут отправить измененное письмо», - сообщила Сеэт, а также добавила, что потенциальной жертве таким образом выставляют фиктивный счет.

В Департаменте государственных инфосистем (RIA) говорят, что подобные случаи бывают не так часто, поскольку требует основательной подготовки. В ведомстве отметили, что они сталкивались с ситуациями, когда казавшийся настоящим счет на самом деле был фиктивным. Мошенники меняли только номер счета. Поскольку в некоторых случаях при международных переводах достаточно указать только номер расчетного счета, то деньги уходят мошенникам.

В 2018 году эстонские предприятия, чьи почтовые серверы были взломаны, лишились как минимум 600 000 евро. В 2019 году сумма ущерба значительно сократилась. Известно, что в прошлом году самая большая полученная мошенниками сумма составила 112 000 евро. Но благодаря сотрудничеству с банками предприятию удалось вернуть деньги.

В случае другой популярной схемы мошенники получают доступ к почтовому ящику главы фирмы, с которого они впоследствии отправляют письмо с просьбой срочно оплатить счет. В случае, если бухгалтер не убедится в правильности указанных в счете данных, мошенники получат деньги.

Чаще всего добытые преступным путем деньги уходя за границу. Затем денежные средства переводят из одной страны в другую. А затем деньги снимают в банкомате.

По данным Бюро данных об отмывании денег, мошенничеству способствует и система банковских переводов, используемая некоторыми банками. Она позволяет совершать банковский перевод даже в том случае ,если номер счета и имя получателя не совпадают. По словам главы бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскара Гросса, предотвратить подобные ситуации довольно просто. Например, предприятие может установить порядок утверждения и оплаты счетов. «К примеру, если предприятие ведет деятельность в Финляндии, а номер счета немецкий, имеет смысл уточнить у этой фирмы, кто именно выставил счет», - советует Гросс.