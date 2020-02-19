Пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка коронавируса, начали выпускать на берег

На пассажирском лайнере Diamond Princess, с начала февраля дрейфующего в порту Йокогамы, закончился карантин. В среду, 19 февраля, около 500 пассажиров, у которых не был выявлен коронавирус COVID-19, начали покидать судно. Это в основном люди пожилого возраста. Развозить к местам дальнейшего следования их будут городские автобусы и такси. По данным японских властей, которые приводит агентство dpa, на то, чтобы все пассажиры покинули судно, потребуется минимум три дня.
Между тем несколько сотен пассажиров вынуждены остаться на борту. Каждый, кто вступал в контакт с теми, у кого был обнаружен коронавирус, должны провести в карантине еще 14 дней. Некоторые пассажиры Diamond Princess пока что ждут результатов медицинского обследования. Весь экипаж и обслуживающий персонал лайнера также должен пройти карантин, который начнется после того, как судно покинут все пассажиры, передает Deutsche Welle.
Всех зараженных вирусом доставили в больницы в Японии. Среди заразившихся легочным вирусом пассажиров - двое россиян. Лайнер Diamond Princess с 3 февраля дрейфует в гавани японского города Йокогама. Карантин на нем был объявлен 5 февраля, после того, как на предыдущей стоянке судна в Гонконге с него сошел пассажир, у которого был обнаружен вирус. Всего на борту было более 3700 пассажиров и членов экипажа, 24 из них - граждане России.
В среду, 19 февраля, карантин также закончился у россиян, эвакуированных из китайской провинции Хубэй. Ни у одного из 144 граждан России и других государств, помещенных на карантин в санаторий "Градостроитель" в Тюменской области, коронавирус выявлен не был.