Пассажиров круизного лайнера, на котором произошла вспышка коронавируса, начали выпускать на берег

Между тем несколько сотен пассажиров вынуждены остаться на борту. Каждый, кто вступал в контакт с теми, у кого был обнаружен коронавирус, должны провести в карантине еще 14 дней. Некоторые пассажиры Diamond Princess пока что ждут результатов медицинского обследования. Весь экипаж и обслуживающий персонал лайнера также должен пройти карантин, который начнется после того, как судно покинут все пассажиры, передает Deutsche Welle.

Всех зараженных вирусом доставили в больницы в Японии. Среди заразившихся легочным вирусом пассажиров - двое россиян. Лайнер Diamond Princess с 3 февраля дрейфует в гавани японского города Йокогама. Карантин на нем был объявлен 5 февраля, после того, как на предыдущей стоянке судна в Гонконге с него сошел пассажир, у которого был обнаружен вирус. Всего на борту было более 3700 пассажиров и членов экипажа, 24 из них - граждане России.