Галерея ⟩ Главная премия конкурса "Дом года" отправилась в Юленурме

Названы победители проведенного в двадцать третий раз конкурса «Дом года», передает Kodustiil. Дом победителей Кларики Мартон и Лийво Каземетса находится в Юленурме.
По словам Малле Паюла, главного редактора организующего конкурс журнала Kodukiri, интерьеры дома-победителя послужат вдохновением для тех, кто только что приобрел новое жилье. «Эта семья тоже переехала в дом из квартиры и сначала задавалась вопросом, как сделать новый дом уютным. Вместе они решили обустроить на первом этаже различные зоны отдыха. Цветовая палитра интерьера отлично сочетается с растущими за окнами цветами и травами», - отметила Паюла.
Член жюри конкурса, дизайнер интерьеров K-rauta Александра Чуфарина поблагодарила собственников дома-победителя за смелые эксперименты: «Этот дом наполнен яркими красками, игрой контрастов, сочетанием обычных материалов и необычных аксессуаров, которые составляют удивительно гармоничное целое. Концепция интерьера завершена, но отличается от обычного скандинавского стиля, что делает дом по-настоящему уникальным и впечатляющим».