Галерея ⟩ Главная премия конкурса "Дом года" отправилась в Юленурме

По словам Малле Паюла, главного редактора организующего конкурс журнала Kodukiri, интерьеры дома-победителя послужат вдохновением для тех, кто только что приобрел новое жилье. «Эта семья тоже переехала в дом из квартиры и сначала задавалась вопросом, как сделать новый дом уютным. Вместе они решили обустроить на первом этаже различные зоны отдыха. Цветовая палитра интерьера отлично сочетается с растущими за окнами цветами и травами», - отметила Паюла.