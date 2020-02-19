Трагедия в Нарве: из-за собственной неосторожности в пятиэтажном доме погиб 60-летний мужчина

Сегодня, 19 февраля, в 4:08 в центр тревоги сообщили о пожаре на пятом этаже пятиэтажного дома на Таллиннском шоссе в Нарве. Когда спасатели прибыли на место происшествия, подъезд был охвачен огнем. Спасатели вынесли из квартиры живого кота, но, к сожалению, при пожаре погиб 60-летний мужчина.