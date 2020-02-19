Cегодня в Эстонии вывешены государственные флаги

В соответствии с распоряжением правительства республики 19 февраля 2020 года все государственные и местные органы власти и общественно-правовые юридические лица должны вывесить эстонский флаг. Этого же ждут и от всех остальных, пишет Järva Teataja.
Поднятием флага отмечается столетие Яана Кросса, великого деятеля эстонской литературы, поэта, публициста и переводчика. Творчество Яана Кросса сильно повлияло на эстонскую идентичность, и его слова повлияли на эстонское общество на всех уровнях. Столетию со дня рождения Кросса посвящено несколько мероприятий на этой неделе, включая выставки, конференции и литературные вечера.
Флаг Эстонии должен быть поднят на рассвете, но не позднее 8:00 и спущен на закате.