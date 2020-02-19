Cегодня в Эстонии вывешены государственные флаги

Поднятием флага отмечается столетие Яана Кросса, великого деятеля эстонской литературы, поэта, публициста и переводчика. Творчество Яана Кросса сильно повлияло на эстонскую идентичность, и его слова повлияли на эстонское общество на всех уровнях. Столетию со дня рождения Кросса посвящено несколько мероприятий на этой неделе, включая выставки, конференции и литературные вечера.