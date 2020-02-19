Инцидент на заправке: сотрудник обратил внимание на странное поведение водителя. И не напрасно

В ночь на вторник, 18 февраля, в 00:30 патрульный охранник G4S совершал контрольный обход находящейся в Пыльва заправочной станции. Работник заправки обратил внимание охранника на женщину, которая приехала купить сигареты. «По словам сотрудника заправки, она вела себя странно», ­– описал ситуацию охранник.

Охранник подошел к машине, когда мотор уже был заведен. Он постучал в окно и спросил, все ли в порядке. «Когда женщина опустила стекло, я почувствовал запах алкоголя, и она призналась, что выпила», ­– рассказал охранник.

Сотрудник G4S заглушил мотор автомобиля, отобрал ключи и вызвал полицию. Автоледи пыталась убедить охранника, что живет недалеко и, может, он разрешит ей поехать домой, но просьба была проигнорирована.

Прибывшие на место происшествия полицейские выявили у севшей за руль автомобиля Mazda дамы уголовно наказуемое опьянение и доставили ее в отделение полиции.

Недавно этот же охранник отобрал ключи от машины еще у одного пьяного водителя. Так, 29 января он задержал у одного из магазинов под Пыльва водителя, который был настолько пьян, что не мог связать двух слов. Как сообщил охранник, мужчина признался полицейским, что пил уже неделю.

По словам главы патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадиса Соэкаруска, каждый год благодаря бдительности участников дорожного движения удается поймать сотни нетрезвых водителей. «С каждым годом это число ростет, что говорит о том, что общество не терпит такого поведения», – добавил он.