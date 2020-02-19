Omniva рекомендует не рассчитывать на быструю доставку товаров из Китая

Отправка заказанных из Китая посылок осуществляется с большими задержками из-за эпидемии коронавируса, и если клиенты нуждаются в быстрой доставке, то им не стоит размещать заказ в КНР, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил накануне менеджер Omniva по доставке бандеролей в странах Балтии Андре Вескимейстер в телепередаче "Ringvaade".
По его словам, в январе в Эстонию было доставлено рекордное число посылок из Китая, но они были заказаны до распространения эпидемии.
К настоящему моменту доставка посылок существенно замедлилась, поскольку в Китае большое число людей не может выйти на работу из-за карантина. Фирмы ищут различные возможности, как вывезти свои товары из Китая.