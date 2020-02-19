Omniva рекомендует не рассчитывать на быструю доставку товаров из Китая

Об этом сообщил накануне менеджер Omniva по доставке бандеролей в странах Балтии Андре Вескимейстер в телепередаче "Ringvaade".

По его словам, в январе в Эстонию было доставлено рекордное число посылок из Китая, но они были заказаны до распространения эпидемии.