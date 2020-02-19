Таллинн опасается: работающие через приложения таксисты слишком мало спят

«Город считает, что отсутствие в настоящее время регулирования и надзора за периодами вождения и отдыха водителей такси ставит под угрозу как безопасность пассажиров во время поездок, так и безопасность всех других участников дорожного движения», - говорится в письме, которое накануне вице-мэр Таллинна Андрей Новиков направил в Министерство экономики и коммуникаций.

Он попросил министра рассмотреть возможность дополнения Закона о дорожном движении положениями, с помощью которых в отношении водителей такси были бы введены требования как о максимально допустимом времени работы в сутки, так о периодах отдыха, чтобы те не имели возможности находиться за рулем неограниченное количество часов.