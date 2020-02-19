Таллинн опасается: работающие через приложения таксисты слишком мало спят

Власти Таллинна просят государство ужесточить требования к таксоизвозу, внеся в законодательство правила, которые регулировали бы время работы и время отдыха водителей такси, сообщает Rus.ERR.
«Город считает, что отсутствие в настоящее время регулирования и надзора за периодами вождения и отдыха водителей такси ставит под угрозу как безопасность пассажиров во время поездок, так и безопасность всех других участников дорожного движения», - говорится в письме, которое накануне вице-мэр Таллинна Андрей Новиков направил в Министерство экономики и коммуникаций.
Он попросил министра рассмотреть возможность дополнения Закона о дорожном движении положениями, с помощью которых в отношении водителей такси были бы введены требования как о максимально допустимом времени работы в сутки, так о периодах отдыха, чтобы те не имели возможности находиться за рулем неограниченное количество часов.
«Сейчас в Таллинне сложилась ситуация, когда непрофессиональные водители, занимающиеся профессиональным извозом, обычно это представители третьих, чаще всего южных стран, своими действиями представляют угрозу. Такой водитель из-за хронического недосыпа может заснуть за рулем», - заявил Андрей Новиков, добавив, что министерство могло бы рассмотреть вопрос о введении обязательства использовать тахограф и в такси - так как это сейчас делают водители грузовиков и автобусов.