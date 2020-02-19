Большая семья потеряла в пожаре дом и все вещи: им нужна ваша помощь

Во вторник при пожаре в деревне Васавере семья из пяти человек потеряла свой дом. Сама семья Мирьям Винклер, к счастью, не пострадала, но находится в шоковом состоянии, пишет портал Kodu.
Дом был уничтожен огнем полностью вместе со всеми личными вещами, и теперь семья нуждается во всем необходимом для жизни: начиная от одежды с обувью и заканчивая вещами первой необходимости с техникой.
Дети нуждаются в одежде для школы и занятий спортом, также им нужны школьные принадлежности.
Размеры:
- Девятилетний сын ростом 128 см, размер ноги – 32
- 16-летний сые ростом 176 см, размер ноги – 42-43
- Дочь с размером одежды М, а размер ноги – 39-40
- Мать с размером одежды M-L (40-44), а размер ноги – 40
- Отец с размером одежды XXL, а размер ноги – 46-47.
Вещи собирают в следующих местах:
- Куртнаский молодежный центр – деревня Куртна, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа 41202;
- Ийзакуский молодежный центр – Тартуское шоссе, 62, поселок Ийзаку, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа, 41101;
- Молодежный центр Мяэтагузе – Кооли, 21, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа, 41301;
- Йыхвиский молодежный центр – Харидусе, 3, Йыхви (красный вход)
- Детский сад Иллукаской школы
- Кохтла-Ярвеская гимназия, Пярна, 47, Кохтла-Ярве.
Финансово поддержать семью можно переводом на счет.
Получатель: Mirjam Vinkler
Счет: EE252200221012021490