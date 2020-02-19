Ср, 19.02.2020
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  • Большая семья потеряла в пожаре дом и все вещи: им нужна ваша помощь

Большая семья потеряла в пожаре дом и все вещи: им нужна ваша помощь

Дом большой семьи полностью унитожил огонь.

ФОТО: Facebook

Во вторник при пожаре в деревне Васавере семья из пяти человек потеряла свой дом. Сама семья Мирьям Винклер, к счастью, не пострадала, но находится в шоковом состоянии, пишет портал Kodu.

Дом был уничтожен огнем полностью вместе со всеми личными вещами, и теперь семья нуждается во всем необходимом для жизни: начиная от одежды с обувью и заканчивая вещами первой необходимости с техникой.

Дети нуждаются в одежде для школы и занятий спортом, также им нужны школьные принадлежности.

Размеры:

  • Девятилетний сын ростом 128 см, размер ноги – 32
  • 16-летний сые ростом 176 см, размер ноги – 42-43
  • Дочь с размером одежды М, а размер ноги – 39-40
  • Мать с размером одежды M-L (40-44), а размер ноги – 40
  • Отец с размером одежды XXL, а размер ноги – 46-47.

Вещи собирают в следующих местах:

  • Куртнаский молодежный центр – деревня Куртна, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа 41202;
  • Ийзакуский молодежный центр – Тартуское шоссе, 62, поселок Ийзаку, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа, 41101;
  • Молодежный центр Мяэтагузе – Кооли, 21, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа, 41301;
  • Йыхвиский молодежный центр – Харидусе, 3, Йыхви (красный вход)  
  • Детский сад Иллукаской школы
  • Кохтла-Ярвеская гимназия, Пярна, 47, Кохтла-Ярве.

Финансово поддержать семью можно переводом на счет.

Получатель: Mirjam Vinkler 

Счет: EE252200221012021490

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