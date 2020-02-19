Большая семья потеряла в пожаре дом и все вещи: нужна ваша помощь

Во вторник при пожаре в деревне Васавере семья Мирьям Винклер, состоящая из пяти человек, потеряла свой дом. Люди, к счастью, не пострадали, но находятся в шоковом состоянии, пишет портал Kodu.
Дом был уничтожен огнем полностью вместе со всем содержавшемся в нем, и теперь семья нуждается во всем необходимом для жизни: начиная от одежды с обувью и заканчивая вещами первой необходимости и техникой.
Дети нуждаются в одежде для школы и занятий спортом, нужны им и школьные принадлежности.
Размеры:
- Девятилетний мальчик ростом 128 см, размер обуви 32
- 16-летний юноша ростом 176 см, размер обуви 42-43
- Девушка, размер одежды М, размер обуви 39-40
- Мать, размер одежды M-L (40-44), размер обуви 40
- Отец, размером одежды XXL, размер обуви 46-47.
Вещи собирают в следующих местах:
- Куртнаский молодежный центр – деревня Куртна, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа 41202;
- Ийзакуский молодежный центр – Тартуское шоссе, 62, поселок Ийзаку, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа, 41101;
- Молодежный центр Мяэтагузе – Кооли, 21, волость Алутагузе, Ида-Вирумаа, 41301;
- Йыхвиский молодежный центр – Харидусе, 3, Йыхви (красный вход)
- Детский сад Иллукаской школы
- Кохтла-Ярвеская гимназия, Пярна, 47, Кохтла-Ярве.
Финансово поддержать семью можно переводом на счет.
Получатель: Mirjam Vinkler
Счет: EE252200221012021490