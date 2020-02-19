Ср, 19.02.2020
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Лидер лыжного Кубка мира Александр Большунов обвинил норвежцев в нечестности

Александр Большунов.

ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

Российский лыжник Александр Большунов поделился мнением об инциденте в спринтерской гонке свободным стилем в рамках многодневки «Ски Тур» в шведском Оре, оставившем его без финала.

В полуфинале норвежец Симен Крюгер при обгоне наступил на лыжу и рухнул перед ногами Большунова, из-за чего россиянин споткнулся и занял четвертое место, не попав в финал. Победителем решающего забега стал норвежец Йоханнес Клебо, передает NEWSru.

«На мой взгляд, это было нечестно, - заявил Александр норвежскому телеканалу NRK. - Похоже, сборная Норвегии ведет нечестную игру. У Крюгера было достаточно места, чтобы проехать и не падать прямо мне под ноги. Если хотят побеждать таким способом - хорошо, пусть так. Но это выглядит нечестно. Это падение не повлияет на конечный результат, а лишь разозлит меня».

Сам Крюгер утверждает, что падение было неумышленным, назвав инцидент «несчастным случаем».

«Ски Тур» проводится в рамках Кубка мира, где Большунов (1760 очков) возглавляет общий зачет. Второе место занимает норвежец Клебо (1278), третье - его соотечественник Шур Рете (992). В зачете «Ски Тура» после трех этапов норвежец Пол Голберг опережает Большунова на 22 секунды.

В четверг на этапе в Норвегии пройдут масс-старты у мужчин и женщин на 38 км свободным стилем.

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