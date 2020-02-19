Новая система иммиграции Великобритании: рабочие за минималку больше не нужны

В среду, 19 февраля, Великобритания сообщила о новой иммиграционной системе: свободное передвижение заканчивается, установлен новый приоритет - высококвалифицированная рабочая сила. Новая система заменит ту, которую Великобритания соблюдала 47 лет, будучи членом Европейского союза до 31 января 2020 года.
"Мы прекращаем свободное передвижение, восстанавливаем пограничный контроль и преследуем интересы народа", - в распространенном сообщении заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Патела.
Новая система иммиграции, которую планирует ввести британское правительство, подразумевает введение пунктов за каждую квалификацию или навык потенциальных приезжих рабочих. Предусматривается, что каждый иммигрант сможет работать, если получит как минимум 70 пунктов, сообщает AFP.
Человек, работающий за минималку (24 664 евро), не сможет получить ни одного пункта. 20 пунктов заработают те, чей доход составляет как минимум 30 830 евро в год, еще столько же пунктов можно получить за достаточный уровень навыков и знания языка. Также пункты присвоят за редкую квалификацию, докторскую степень и др.
Новая система не коснется тех граждан ЕС, которые приняли решение остаться в Великобритании после Брекзита, таких 3,2 млн человек.