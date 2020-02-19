Новая система иммиграции Великобритании: рабочие за минималку больше не нужны

Новая система иммиграции, которую планирует ввести британское правительство, подразумевает введение пунктов за каждую квалификацию или навык потенциальных приезжих рабочих. Предусматривается, что каждый иммигрант сможет работать, если получит как минимум 70 пунктов, сообщает AFP.

Человек, работающий за минималку (24 664 евро), не сможет получить ни одного пункта. 20 пунктов заработают те, чей доход составляет как минимум 30 830 евро в год, еще столько же пунктов можно получить за достаточный уровень навыков и знания языка. Также пункты присвоят за редкую квалификацию, докторскую степень и др.