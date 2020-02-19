Большая разница: воздух в Тарту в пять раз чище, чем в Таллинне

Весной прошлого года 80 тартусцев высадили клубнику на подоконниках своих домов, чтобы ученые по листьям и плодам растений могли определить уровень загрязнения или чистоты воздуха в регионе, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру" на эстонском языке.

Несмотря на то, что проект проводился в Тарту, несколько растений клубники посадили в кабинете председателя правления ERR Эрика Роозе.

"В растениях, которые росли на подоконнике Теледома, количество загрязняющих веществ было выше в 5-6 раз, чем в растениях в Тарту", – рассказал Лаанисто.