Пять идей для интерьера кухни, которые помогут похудеть

Соблюдать диету тяжело как физически, так и психологически. Но если грамотно организовать и декорировать пространство кухни, будет намного комфортнее придерживаться нового режима питания, а главное — легче закрепить полученный результат. Научные исследования подтверждают: окружающая обстановка влияет на наши пищевые привычки. Что нужно изменить в интерьере кухни, чтобы избежать возможных соблазнов и гарантированно похудеть к лету?

Спойлер: для этого вам не придется перекрашивать стены в холодные оттенки и покупать новую мебель.

Повесьте доску со стикерами

Настенная доска для записей — стильный и функциональный аксессуар. Она не только станет оригинальным украшением обеденной зоны, но и поможет соблюдать режим питания и тренировок. Подойдет любая доска: пробковая, магнитная, фетровая, грифельная, стекло-маркерная. Выберите ту, которая вписывается в интерьер.

Записывайте на доске все, что вас мотивирует. Это могут быть краткосрочные и долгосрочные цели диеты, список полезных продуктов, расписание занятий, меню на день, диетный трекер, подсчет калорий или комплименты самой себе. Если на кухне нет места для нового аксессуара, повесьте его там, где он будет чаще всего попадаться на глаза. Кстати, вместо одной доски можно оформить группу из досок разных размеров и форм — так смотрится еще эффектнее.

Спрячьте подальше вредную еду

Если вы пока не готовы полностью отказаться от вредной пищи, уберите ее с глаз подальше. По словам психологов, мы едим не только из-за чувства голода. Причиной переедания может стать тревога, одиночество или обычная скука. Нездоровую еду лучше спрятать вглубь шкафа или на самую высокую полку — туда, откуда ее будет труднее достать. Эта хитрость немного усложнит доступ к сладкому и мучному и поможет сделать выбор в пользу здоровой еды.

А вот тарелку с фруктами и орехами, наоборот, лучше расположить на видном месте. Поместите ее в центр обеденного стола — вместо вазы с конфетами и крекерами. Вы обязательно съедите то, мимо чего постоянно ходите в течение дня. Полезные крупы и семена можно пересыпать в красивые стеклянные банки и поставить в шкафу, который вы чаще всего открываете. Это позволит реже обращать внимание на вредную еду.

Заполните открытые полки посудой

Если на вашей кухне есть открытые полки — уберите оттуда еду и заполните освободившееся пространство посудой. Уже один вид пищи вызывает у нас ложный голод. Привычка идти на поводу у него может стать причиной переедания, ожирения и нарушения обмена веществ. Поэтому диетологи рекомендуют максимально сокращать визуальный контакт с пищей.