Обвиняющейся в организации крупномасштабной подделки паспортов грозит длительный срок

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что государственный прокурор Элелийз Раттам ходатайствует о том, чтобы 68-летняя Любовь Генрихсон, обвиняющаяся в организации крупномасштабной подделке паспортов, была приговорена к восьми годам лишения свободы. Из этого срока может быть вычтено время, проведенное ею в предварительном заключении, так что в результате окончательный срок лишения свободы может составить шесть лет, десять месяцев и 28 дней.

Защитник Генрихсон, адвокат Михкель Гавер считает, что его клиентку следует оправдать по всем пунктам обвинения. Он подчеркнул также, что производство по уголовному делу тяжелобольной обвиняемой проводить не следует.

Окончательное решение суд примет 31 марта.

Госпрокуратура обвиняет Генрихсон в создании и в руководстве преступной группировкой, в неоднократном подкупе взятками и содействии подкупу, подделке документов и содействии этому, в использовании поддельных документов, злоупотреблении важной личной документацией и мошенничестве.

Генрихсон признала свою вину только частично, допустив подделку документов с экзаменами по языку.

По данному уголовному делу она проходит одна, поскольку она не посчитала возможным пойти на согласительное производство.

Вместе с тем, дело Генрихсон обсуждается в суде без ее личного присутствия, поскольку, по ее собственным словам, она больна.

Остальным фигурантам дела уже назначены наказания в рамках согласительного производства.

Госпрокуратура завершила производство в отношении 75 подозреваемых по данному делу по соображениям целесообразности.

Среди тех, кому удалось избежать уголовной ответственности, в основном были люди, которые в 2011-2015 годах воспользовались услугами преступной группировки и незаконно оформили себе документы.

Отдел внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны обнаружил незаконную торговлю документами в первой половине 2015 года, когда в рамках уголовного дела была начата слежка за подозреваемыми. Деятельность группы была достаточно законспирированной, следствие выясняло детали постепенно в течение позапрошлого года.

Вскоре выяснилось, что торговлей документами руководила на тот момент 66-летняя Любовь Генрихсон, в течение продолжительного периода завязавшая знакомства с сотрудниками PPA, и что именно она передавала посредникам деньги и прочие блага, которые сотрудники ведомства получали за свою незаконную деятельность.

По данным следствия, клиенты платили не за конкретный поддельный документ, но за то, чтобы гарантировать максимальную плавность процессов предоставления гражданства Эстонии, предоставления или продления вида на жительство.

Например, обвинявшиеся сотрудники департамента заботились о том, чтобы добыть необходимые данные, которые упрощали бы выдачу государственных документов, а также позволяли соискателям документов регистрироваться по месту жительства обвиняемых, чтобы в дальнейшем указывать этот адрес в качестве официального места жительства при соискании документов.

Подсудимые также сдавали за соискателей экзамены эстонского языка или экзамены на гражданство. Для этого нанимали сотрудников косметического салона, которые делали сдающее экзамен лицо максимально похожим на реального соискателя документа.