На Tesla Cybertruck собрали более полумиллиона предзаказов

Цифра 522 000 выглядит реалистичной по нескольким причинам. Во-первых, еще в ноябре 2019 года, в первый месяц приема заказов, Илон Маск объявил о 250 000 собранных заявок на покупку электрического пикапа. Во-вторых, в конце прошлого года Маск заявил, что спрос на модель намного выше, чем компания может выпустить за три-четыре года. Но несмотря на это, данные о 522 000 собранных предзаказов нельзя назвать официальными, так как Tesla никогда не публиковала номера бронирования Cybertruck.

На форуме действительно приводится таблица, содержащая информацию о предзаказах: в ней указан штат, из которого пришла заявка, дата оформления, номер заказа, а также модификация пикапа. Из таблицы следует, что наибольшее количество клиентов выбрали двухмоторную версию, чуть меньше заказов приходится на Cybertruck с тремя моторами.

Это соответствует отчету Tesla, опубликованному в ноябре. Тогда сообщалось, что версию с одним электродвигателем заказали 17 процентов клиентов, с двумя – 42 процента, а с тремя – 41 процент.