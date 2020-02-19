На Tesla Cybertruck собрали более полумиллиона предзаказов

На форуме «Клуба владельцев Cybertruck» появилась неофициальная информация о количестве собранных предзаказов на модель – их уже более 522 000. Утверждается, что эти данные основаны на «таблице отслеживания бронирования Tesla Cybertruck, в которой указаны фактические номера заказов». В самой компании эту информацию не прокомментировали, пишет Motor.
Цифра 522 000 выглядит реалистичной по нескольким причинам. Во-первых, еще в ноябре 2019 года, в первый месяц приема заказов, Илон Маск объявил о 250 000 собранных заявок на покупку электрического пикапа. Во-вторых, в конце прошлого года Маск заявил, что спрос на модель намного выше, чем компания может выпустить за три-четыре года. Но несмотря на это, данные о 522 000 собранных предзаказов нельзя назвать официальными, так как Tesla никогда не публиковала номера бронирования Cybertruck.
На форуме действительно приводится таблица, содержащая информацию о предзаказах: в ней указан штат, из которого пришла заявка, дата оформления, номер заказа, а также модификация пикапа. Из таблицы следует, что наибольшее количество клиентов выбрали двухмоторную версию, чуть меньше заказов приходится на Cybertruck с тремя моторами.
Это соответствует отчету Tesla, опубликованному в ноябре. Тогда сообщалось, что версию с одним электродвигателем заказали 17 процентов клиентов, с двумя – 42 процента, а с тремя – 41 процент.
Для того, чтобы оформить заявку на покупку новинки, необходимо заплатить 100 долларов (92 евро). Всего для модели предусмотрены три варианта установок. Базовая с одним мотором на задней оси стоит от 39 900 долларов (37 000 евро), двухмоторная версия (по одному мотору на передней и задней оси) – 49 900 долларов (46 000 евро), а трехмоторная (один – на передней оси, два – на задней) – 69 900 (64 000 евро).