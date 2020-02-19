Возродить колесо обозрения в Нарве не удастся, но менее дорогие идеи уже можно подавать на конкурс

В пределах 200 тысяч евро

Когда городские власти сообщили, что готовится программа поддержки гражданских инициатив, в соцсетях развернулась бурная дискуссия о том, что можно было бы построить в городе. Так, нарвитянин Игорь Петра предложил с помощью городского бюджета и пожертвований горожан возродить колесо обозрения, которое в прошлом было на Липовой ямке.

“Представьте, кто не катался на нем много лет назад, какой будет открываться вид на ансамбль из двух крепостей и променад, - написал он в Фейсбуке. - Это колесо стало бы визитной карточкой города Нарва, как лондонское”.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов и председатель городского собрания Ирина Янович сказали, что это замечательный пример идеи, реализовать которую в рамках городской программы невозможно - колесо обозрения будет стоить гораздо дороже 200 тысяч.

Такой комментарий они дали во время круглого стола, который состоялся во вторник. Здесь чиновники, депутаты и активные горожане обсудили принятую в городе программу поддержки гражданских инициатив накануне начала приема идей.

Что построить, горожане решат голосованием

Прием идей от горожан начался 19 февраля и продлится до 16 марта. Представить идею нужно на утвержденном бланке в Департамент городского хозяйства (Петровская площадь, 3-23, 4-й этаж) или по электронной почте linnamajandus@narva.ee. Дополнительные вопросы можно отправлять на этот же адрес или задавать по телефону 3599155 секретарю департамента Дарье Ореховой.

Поступившие предложения будет оценивать на предмет реализуемости городская комиссия. По словам члена управы и директора Департамента городского хозяйства Елены Скулачёвой, комиссия уже сформирована в нее вошли чиновники и члены депутатских комиссий.

В апреле пройдет народное голосование на портале volis.ee, на которое попадут все идеи, прошедшие через фильтр комиссии. Если представлять идеи могут все желающие (в том числе юридические лица и жители других городов), то голосовать смогут только зарегистрированные в Нарве люди, достигшие 16 лет.

Как рассказал мэр Алексей Евграфов, проголосовать можно будет и с помощью бумажного бюллетеня в Департаменте городского хозяйства или в Департаменте социальной помощи (ул. Мальми, 5а). До подсчета голосов бумажные бюллетени будут хранить в запечатанных конвертах с указанием даты и времени голосования - на случай если кто-то попытается проголосовать дважды, будет учтен только последний бюллетень. В электронной среде следить за этим проще - там можно переголосовать, и портал сохранит только последний выбор.

Результаты голосования станут известны 1 мая. Финансирование получат идеи, набравшее наибольшее количество голосов, но в пределах 200 тысяч евро.

А если реализация победившей идеи будет стоить больше 200 тысяч, спросил депутат Владимир Бутузов. В этом случае, сообщил мэр города, он попросит у депутатов дополнительное финансирование.

Придется посидеть с калькулятором