Возродить колесо обозрения в Нарве не удастся, но менее дорогие идеи уже можно подавать на конкурс

Сегодня начался прием идей в рамках программы поддержки гражданских инициатив. До 200 тысяч евро из городского бюджета пойдет на реализацию проектов, предложенных жителями города. Предложения, что можно построить в городе, уже есть. Но каждую идею нужно подкрепить приблизительным расчетом, во сколько она обойдется городскому бюджету, а с этим у автором идей возникли сложности.
В пределах 200 тысяч евро
Когда городские власти сообщили, что готовится программа поддержки гражданских инициатив, в соцсетях развернулась бурная дискуссия о том, что можно было бы построить в городе. Так, нарвитянин Игорь Петра предложил с помощью городского бюджета и пожертвований горожан возродить колесо обозрения, которое в прошлом было на Липовой ямке.
“Представьте, кто не катался на нем много лет назад, какой будет открываться вид на ансамбль из двух крепостей и променад, - написал он в Фейсбуке. - Это колесо стало бы визитной карточкой города Нарва, как лондонское”.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов и председатель городского собрания Ирина Янович сказали, что это замечательный пример идеи, реализовать которую в рамках городской программы невозможно - колесо обозрения будет стоить гораздо дороже 200 тысяч.
Такой комментарий они дали во время круглого стола, который состоялся во вторник. Здесь чиновники, депутаты и активные горожане обсудили принятую в городе программу поддержки гражданских инициатив накануне начала приема идей.
Что построить, горожане решат голосованием
Прием идей от горожан начался 19 февраля и продлится до 16 марта. Представить идею нужно на утвержденном бланке в Департамент городского хозяйства (Петровская площадь, 3-23, 4-й этаж) или по электронной почте linnamajandus@narva.ee. Дополнительные вопросы можно отправлять на этот же адрес или задавать по телефону 3599155 секретарю департамента Дарье Ореховой.
Поступившие предложения будет оценивать на предмет реализуемости городская комиссия. По словам члена управы и директора Департамента городского хозяйства Елены Скулачёвой, комиссия уже сформирована в нее вошли чиновники и члены депутатских комиссий.
В апреле пройдет народное голосование на портале volis.ee, на которое попадут все идеи, прошедшие через фильтр комиссии. Если представлять идеи могут все желающие (в том числе юридические лица и жители других городов), то голосовать смогут только зарегистрированные в Нарве люди, достигшие 16 лет.
Как рассказал мэр Алексей Евграфов, проголосовать можно будет и с помощью бумажного бюллетеня в Департаменте городского хозяйства или в Департаменте социальной помощи (ул. Мальми, 5а). До подсчета голосов бумажные бюллетени будут хранить в запечатанных конвертах с указанием даты и времени голосования - на случай если кто-то попытается проголосовать дважды, будет учтен только последний бюллетень. В электронной среде следить за этим проще - там можно переголосовать, и портал сохранит только последний выбор.
Результаты голосования станут известны 1 мая. Финансирование получат идеи, набравшее наибольшее количество голосов, но в пределах 200 тысяч евро.
А если реализация победившей идеи будет стоить больше 200 тысяч, спросил депутат Владимир Бутузов. В этом случае, сообщил мэр города, он попросит у депутатов дополнительное финансирование.
Придется посидеть с калькулятором
“Мы не будем требовать предоставления подробной сметы, но нужно будет представить хотя бы ориентировочные затраты на реализацию идеи”, - сказала Елена Скулачёва.
Этот момент во время круглого стола вызвал возражения участников. Так, пенсионер Валерий Волосенков сказал, что для простого жителя выполнить это требование нереально. Потребуется привлекать специалистов, например, чтобы предложить строительство чего-либо, сначала нужно будет проконсультироваться с проектировщиком или даже собрать ценовые предложения. Пенсионер предложил, чтобы стоимость оценивали уже чиновники.
По мнению мэра города, точную цену может определить только конкурс госпоставки, который город будет проводить для реализации победивших идей, но выяснить, сколько будет стоить та или иная идея, простой горожанин в состоянии. Алексей Евграфов считает неправильным, если всю подготовительную работу участники программы будут перекладывать на чиновников.
Председатель горсобрания Ирина Янович предложила в случаях, когда автор идеи не может оценить ее стоимость, обратиться к секретарю Дарье Ореховой, которая могла бы направить человека на консультацию к тому или иному специалисту управы.
Когда фантазию не сдерживают цифры
Естественно, предложить свою идею, не рассчитывая ее стоимость, гораздо легче. После появления информации о том, что город готов выделить 200 тысяч на инициативы горожан, в соцсетях кроме строительства колеса обозрения родилось немало других идей.
Например, предлагали построить средневековую наблюдательную вышку, организовать удобное место для купания на карьере Кадастику, построить зал для бракосочетаний, помочь детскому центру “Матвейка”, благоустроить пруд на ул. Выйду, организовать небольшое производство для трудоустройства длительных безработных, построить певческое поле, аквапарк, аэродром или просто потратить всю сумму на ремонт дорог.
Время покажет, какие из этих идей действительно будут участвовать в городской программе поддержки и пройдут оценку реализуемости, чтобы попасть на голосование.