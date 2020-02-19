Таллинн отметит День независимости чтением манифеста и световой инсталляцией

«В День независимости в 16.30 рядом с театром «Эстония» на площади Нового рынка будет открыта световая инсталляция, которую из символов «Эстония 100» составила художник Кирке Кангро», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн обратилась в Эстонскую академию художеств, чтобы найти украшавшим улицы Таллинна символам «Эстония 100» новое применение. В итоге из 166 символов была сделана световая инсталляция, которая символизирует знак бесконечности и мечту о вечном Эстонском государстве, а также необходимость повторного использования вещей.

«В 17.00 приглашаем всех к памятнику Таммсааре, где пройдет торжественное чтение манифеста независимости Эстонии. Поскольку манифест обращен ко всем народам Эстонии, то его прочитают на родных языках представители разных народов нашей страны. Этот шаг – выражение почтения Эстонскому государству, которому исполняется 102 года, и всем народам, которые считают нашу страну своим домом. В 18.00 все хором поют гимн Эстонии, после чего на большом экране появится президент Керсти Кальюлайд, которая произнесет по случаю Дня независимости Эстонии речь», - добавил Свет.

Манифест независимости Эстонии прозвучит в парке Таммсааре, помимо эстонского, на марийском, удмуртском, грузинском, португальском, французском, итальянском, татарском, коми, чувашском, русском, белорусском, украинском, сету, иврите, идише, шведском и многих других языках. Состоящий на данный момент из 40 языков список постоянно дополняется.