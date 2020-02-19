Ср, 19.02.2020
Многие пожилые люди не могут оплачивать место в доме попечения, попечители явно перегружены. Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Действия эстонских мошенников вынудили финские компании-арендодатели ужесточить правила

Действия эстонских мошенников вынудили финские компании-арендодатели ужесточить правила

Ключи. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik

В Финляндии крупные компании-арендодатели ужесточили свои правила выдачи ключей из-за действий эстонских мошенников.

В том числе Sato и Kojamo более не выдают ключей по доверенности третьим лицам, а арендатор должен забрать их сам, пишет Yle.

Причиной новой практики является то, что подставные лица стали обманным путем приобретать финские идентификационные номера и затем передавать их преступникам.

Квартиры использовались как базы для преступной деятельности и тайники наркотиков.

В полиции считают, что махинации с квартирами связаны с деятельностью эстонских организованных преступных группировок.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ