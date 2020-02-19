Действия эстонских мошенников вынудили финские компании-арендодатели ужесточить правила

В Финляндии крупные компании-арендодатели ужесточили свои правила выдачи ключей из-за действий эстонских мошенников.
В том числе Sato и Kojamo более не выдают ключей по доверенности третьим лицам, а арендатор должен забрать их сам, пишет Yle.
Причиной новой практики является то, что подставные лица стали обманным путем приобретать финские идентификационные номера и затем передавать их преступникам.
Квартиры использовались как базы для преступной деятельности и тайники наркотиков.
В полиции считают, что махинации с квартирами связаны с деятельностью эстонских организованных преступных группировок.