Действия эстонских мошенников вынудили финские компании-арендодатели ужесточить правила

В том числе Sato и Kojamo более не выдают ключей по доверенности третьим лицам, а арендатор должен забрать их сам, пишет Yle.

Причиной новой практики является то, что подставные лица стали обманным путем приобретать финские идентификационные номера и затем передавать их преступникам.

Квартиры использовались как базы для преступной деятельности и тайники наркотиков.