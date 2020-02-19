Ср, 19.02.2020
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  • Из-за действий эстонских мошенников финские компании-арендодатели ужесточили правила

Из-за действий эстонских мошенников финские компании-арендодатели ужесточили правила

Ключи. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Toomas Huik

В Финляндии крупные компании-арендодатели ужесточили свои правила выдачи ключей из-за действий эстонских мошенников.

В том числе Sato и Kojamo более не выдают ключей по доверенности третьим лицам, арендатор должен забрать их сам, пишет Yle.

Причиной новой практики является то, что подставные лица стали обманным путем приобретать финские идентификационные номера и затем передавать их преступникам.

Квартиры использовались как базы для преступной деятельности и тайники для наркотиков.

В полиции считают, что махинации с квартирами связаны с деятельностью эстонских организованных преступных группировок.

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