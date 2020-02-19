Из-за действий эстонских мошенников финские компании-арендодатели ужесточили правила

В том числе Sato и Kojamo более не выдают ключей по доверенности третьим лицам, арендатор должен забрать их сам, пишет Yle.

Причиной новой практики является то, что подставные лица стали обманным путем приобретать финские идентификационные номера и затем передавать их преступникам.

Квартиры использовались как базы для преступной деятельности и тайники для наркотиков.