Samsung может добавить долгожданную функцию в Galaxy S20 по просьбе пользователей

На сегодняшний день владельцы Galaxy S20 сталкиваются с тем, что частота обновления экрана 120 Гц может работать исключительно вместе с разрешением FullHD+. В связи с данным ограничением пользователи оформили петицию в адрес южнокорейской компании, направленную на побуждение Samsung реализовать новую функцию, которая бы расширила диапазон режима обновления экрана 120 Гц. К слову, петицию уже подписали несколько тысяч человек.