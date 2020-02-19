Фото: квартира в Москве со сложным для восприятия дизайном

Архитектор Гарри Нуриев, основатель Crosby Studios, оформил в Москве квартиру площадью 57 квадратных метров в стиле лофт, воплотив в жизнь свою детскую мечту.

ФОТО: hqroom.ru

Расположенная на первом этаже квартира имеет открытую планировку и представляет собой скрытое от посторонних глаз укрытие в сердце большого города. Она создана для краткосрочной аренды, проведения мероприятий и встреч. Не каждый человек сможет оценить сложный язык дизайна Гарри Нуриева.

ФОТО: hqroom.ru

Пространство поделено на две зоны, главная из которых включает гостиную, столовую и спальню. Правая сторона отдана под вторую зону, предназначенную для кухни, прачечной, гардеробной и ванной комнаты. Стены этой зоны не достигают потолка, что создает ощущение простора.

ФОТО: hqroom.ru

Бетон является основным материалом проекта, который поддерживается синим цветом, ставшим фирменным стилем Crosby Studios. Этот цвет является запоминающимся и придающим пространству ощущение спокойствия. Надколотая плитка, покрывающая стену функционального блока, изготовленная на заказ мебель и кухня выполнены в этом сочном цвете.