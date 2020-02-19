Кийк: окончательное решение о судьбе пенсионной реформы, скорее всего, примет Госсуд

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента, отметив, что, по словам Кийка, правящая коалиция уже несколько раз обсуждала высказывания и комментарии президента по теме пенсионной реформы, однако к окончательному выводу так и не пришла, обсуждения в коалиции в ближайшее время продолжатся.

Тем не менее, считает Кийк, окончательную оценку данному вопросу все же даст, скорее всего, Государственный суд, который является авторитетным институтом для всех сторон. «Наш всеобщий интерес состоит в том, чтобы пенсионная система оставалась работоспособной», - подчеркнул министр.

Напомним, что 7 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд не стала провозглашать Закон о реформе второй пенсионной ступени, посчитав его противоречащим Конституции.

«Президент ни за, ни против ни одного закона, - пояснила Кальюлайд. - Однако вытекающая из Конституции задача главы государства - это сохранение нашего правового пространства в рамках Конституции».

По оценке Кальюлайд, упомянутый Закон о пенсионной реформе непропорционально задевает основные права людей, а также в ряде положений противоречит приведенным в Конституции принципам правового государства и социального государства, так и оправданных ожиданий.

Она добавила, что различные отклонения от духа Конституции признали как сторонники, так и противники реформы, однако вопрос состоит в том, насколько обоснованы эти отклонения и в какой мере они пропорциональны.

Как пояснила BNS канцелярия президента, поскольку глава государства не провозгласила закон, то законопроект возвращается на рассмотрение в Рийгикогу. Затем он вновь вернется на стол президенту.

Если Кальюлайд и во второй раз решит, что проект пенсионной реформы противоречит Конституции, то спор между президентом и парламентом должен будет разрешить Государственный суд.

Правительство хочет, чтобы пенсионная реформа в Эстонии вступила бы в суил в январе 2021 года.