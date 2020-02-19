Приговор вступил в силу: забившие жертву до смерти надолго сядут в тюрьму

Накануне вступил в законную силу приговор суда по уголовному делу, в котором Юрия Екименко (36) и Айвара Ваника (44), обвинили в том, что в августе 2108 они года до смерти забили своего знакомого в Силламяэ, передает Rus.ERR.
Приговор вступил в законную силу, поскольку Государственный суд отказался рассматривать кассационные жалобы адвокатов обвиняемых.
Ранее как Вируский уездный, так и Тартуский окружной суд сочли, что вина Екимено и Ваника в убийстве доказана. Первый приговорен к 8 годам, 11 месяцам и 1 одному дню лишения свободы, второй - к 11 годам тюрьмы.
Согласно обвинительному заключению, 6 августа 2018 года Екименко и Ваник, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, отправились к своему 57-летнему знакомому в квартиру на улице Калда, где забили его до смерти.