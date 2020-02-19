Ср, 19.02.2020
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  • Фото: в Старом городе продается квартира с многовековой историей

Фото: в Старом городе продается квартира с многовековой историей

ФОТО: KV.EE

С кем поделится теплом и уютом старинная квартира в Старом городе, спрашивает портал Kodustiil.

Четырехкомнатная квартира площадью 89,4 квадратных метров - сама по себе настоящее сокровище. Трехвековая история и современные удобства - в этой квартире история и сегодняшний день слились воедино. 

ФОТО: KV.EE

Двухэтажная квартира находится в доме постройки - легко сказать, но трудно представить! - 1660 года.

ФОТО: KV.EE

На нижнем ярусе находятся прихожая, кухня, гостиная, ванная с баней и кабинет, в который ведет отдельный коридор. 

ФОТО: KV.EE

На верхнем ярусе - еще одна гостиная, спальня и ванная. 

ФОТО: KV.EE

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