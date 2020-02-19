Фото: в Старом городе продается квартира с многовековой историей

Четырехкомнатная квартира площадью 89,4 квадратных метров - сама по себе настоящее сокровище. Трехвековая история и современные удобства - в этой квартире история и сегодняшний день слились воедино.
Двухэтажная квартира находится в доме постройки - легко сказать, но трудно представить! - 1660 года.
На нижнем ярусе находятся прихожая, кухня, гостиная, ванная с баней и кабинет, в который ведет отдельный коридор.
На верхнем ярусе - еще одна гостиная, спальня и ванная.
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