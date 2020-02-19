Таллинн наградит лучших молодых спортсменов

Об этом сообщила в среду пресс-служба мэрии столицы. Цель награждения молодых спортсменов Таллинна – оценить и поддержать спортсменов и их тренеров, поблагодарить их за достижения, а также внести свой вклад в дальнейшее развитие их карьеры. В общей сложности на мероприятие приглашены 40 молодых спортсменов и 3 спортивные команды.