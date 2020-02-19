Таллинн наградит лучших молодых спортсменов

В четверг, 20 февраля, в 14-00 в Таллиннской Ратуше состоится торжественное мероприятие в честь лучших молодых спортсменов. Принимать молодых спортсменов и их тренеров будут вице-мэр Вадим Белобровцев и олимпийский чемпион, шестикратный обладатель титула «Лучший спортсмен Таллинна», Эрки Ноол.
Об этом сообщила в среду пресс-служба мэрии столицы. Цель награждения молодых спортсменов Таллинна – оценить и поддержать спортсменов и их тренеров, поблагодарить их за достижения, а также внести свой вклад в дальнейшее развитие их карьеры. В общей сложности на мероприятие приглашены 40 молодых спортсменов и 3 спортивные команды.
Мероприятие организует департамент по делам молодежи и спорта, оно пройдет уже в восьмой раз. Впервые награждение молодых спортсменов Таллинна состоялось в 2013 году.