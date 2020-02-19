Учительница, вступившая в сексуальные отношения с ученицей, предстанет перед судом в марте

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что в соответствии с обвинением женщина вступила в сексуальные отношения с несовершеннолетней школьницей, злоупотребив при этом своей социальной позицией старшего человека и учителя.

В интересах пострадавшей, несовершеннолетней девушки, судебный процесс пройдет за закрытыми дверями, а всем участникам процесса запрещено обнародовать какую-либо информацию о нем.

Суд обсудит уголовное дело в порядке общего производства.