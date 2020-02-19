Ср, 19.02.2020
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  • Учительница, вступившая в сексуальные отношения с ученицей, предстанет перед судом в марте

Учительница, вступившая в сексуальные отношения с ученицей, предстанет перед судом в марте

Учебный класс.

ФОТО: Urmas Luik

На состоявшемся в среду предварительном заседании Вируский окружной суд назначил на март начало процесса по делу бывшей школьной учительницы, вступившей в сексуальные отношения со своей ученицей.

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что в соответствии с обвинением женщина вступила в сексуальные отношения с несовершеннолетней школьницей, злоупотребив при этом своей социальной позицией старшего человека и учителя.

В интересах пострадавшей, несовершеннолетней девушки, судебный процесс пройдет за закрытыми дверями, а всем участникам процесса запрещено обнародовать какую-либо информацию о нем.

Суд обсудит уголовное дело в порядке общего производства.

Если суд признает женщину виновной, он может приговорить ее к лишению свободы на срок от двух до восьми лет.

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