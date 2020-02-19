Учительница, вступившая в сексуальные отношения с ученицей, предстанет перед судом в марте

На состоявшемся в среду предварительном заседании Вируский окружной суд назначил на март начало процесса по делу бывшей школьной учительницы, вступившей в сексуальные отношения со своей ученицей.
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что в соответствии с обвинением женщина вступила в сексуальные отношения с несовершеннолетней школьницей, злоупотребив при этом своей социальной позицией старшего человека и учителя.
В интересах пострадавшей, несовершеннолетней девушки, судебный процесс пройдет за закрытыми дверями, а всем участникам процесса запрещено обнародовать какую-либо информацию о нем.
Суд обсудит уголовное дело в порядке общего производства.
Если суд признает женщину виновной, он может приговорить ее к лишению свободы на срок от двух до восьми лет.