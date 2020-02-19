До и после: удивительные находки в темной унылой гостиной

Пыльная гостиная в коричневых тонах в американском доме давно нуждалась в обновлении. Хозяева решили исправить положение своими руками, и папа, мама и их 14-летний сын принялись за дело. Был риск поражения, но все закончилось хорошо.

Сначала удалили обшивку стен и облицовку старого камина: смелые, но единственно правильные шаги. Затем обнаружили и сохранили по-настоящему ценные элементы старого декора.

ФОТО: Houseologie

ФОТО: Houseologie

Так, устаревшие подвесные потолки были демонтированы, а под ними оказались чудесные деревянные балки, которые не только придали комнате стиль, но и увеличили пространство.

ФОТО: Houseologie

Вместо традиционной люстры с подвесками потолок украсил асимметричный современный светильник. Цвет в выдержанный в серых тонах интерьер внесли ковер в красной гамме и другие яркие детали.

ФОТО: Houseologie