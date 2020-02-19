Численность перевезенных из Таллинна пассажиров airBaltic за год существенно выросла

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что за весь прошлый год airBaltic перевез из Эстонии 670 000 пассажиров, что на 50% больше, чем в 2018 году. В общей сложности на всех своих линиях авиапредприятие обслужило в 2019 году более 5 млн пассажиров.

airBaltic обслуживает прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс.

В конце марта предприятие откроет прямые полеты из Таллинна в Рим, Цюрих и Гамбург, а в мае — в Ниццу.

В начале июня этого года авиакомпания откроет три новых прямых маршрута из Таллинна — в Малагу, Брюссель и Копенгаген.