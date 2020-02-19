Ср, 19.02.2020
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Китай высылает трех журналистов The Wall Street Journal

Китайские полицейские.

ФОТО: Kin Cheung/AP

Китай лишил аккредитации трех журналистов американской газеты The Wall Street Journal, заявил в среду, 19 февраля, представитель МИД Китая Ченг Шуанг.

По его словам, поводом стал заголовок статьи постоянного колумниста издания, профессора Bard College Вальтера Рассела Мида, "China Is the Real Sick Man of Asia" ("Китай - настоящий больной в Азии"), опубликованная 3 февраля, пишет DW.com.

В Пекине этот заголовок назвали расистским и клеветническим. В заявлении МИДа говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности.

The Wall Street Journal  в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ  происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна.

Санкции коснулись заместителя бюро издания в Китае, американского гражданина Джоша Чина, репортера, гражданина США Чао Дена и австралийца Филипа Вена. Им дано 5 дней на то, чтобы покинуть страну. При этом, как и большинство иностранных СМИ, Wall Street Journal недоступен в Китае. Власти КНР известны ограничениями и преследованиями журналистов. В ходе последнего визита в Китай канцлера Германии Ангелы Меркель на совместную пресс-конференцию лидеров двух стран не пустили всех немецких журналистов, которые работают в Китае. 

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