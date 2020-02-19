Китай высылает трех журналистов The Wall Street Journal

В Пекине этот заголовок назвали расистским и клеветническим. В заявлении МИДа говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности.

The Wall Street Journal в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна.

China expels three Wall Street Journal journalists in Beijing, a rare expulsion of multiple reporters from the same organization https://t.co/y0ngQEgID9 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 19, 2020

Санкции коснулись заместителя бюро издания в Китае, американского гражданина Джоша Чина, репортера, гражданина США Чао Дена и австралийца Филипа Вена. Им дано 5 дней на то, чтобы покинуть страну. При этом, как и большинство иностранных СМИ, Wall Street Journal недоступен в Китае. Власти КНР известны ограничениями и преследованиями журналистов. В ходе последнего визита в Китай канцлера Германии Ангелы Меркель на совместную пресс-конференцию лидеров двух стран не пустили всех немецких журналистов, которые работают в Китае.