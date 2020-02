Китай высылает трех журналистов The Wall Street Journal

В Пекине этот заголовок назвали расистским и клеветническим. В заявлении МИДа говорится, что лишение аккредитации журналистов произошло после того, как издание отказалось принести официальные извинения и привлечь виновных к ответственности.

The Wall Street Journal в своем Twitter-аккаунте отмечает, что высылка сразу трех журналистов одного СМИ происходит в Китае впервые после эпохи правления Мао Цзэдуна.

China expels three Wall Street Journal journalists in Beijing, a rare expulsion of multiple reporters from the same organization https://t.co/y0ngQEgID9